Cosa sai del processo civile di Kevin Spacey: Anthony Rapp prende posizione

Il signor Rapp ha poi visto il signor Spacey entrare nella camera da letto e si è reso conto che gli altri ospiti se ne erano andati, ha detto il suo avvocato. Il signor Small ha detto che il signor Spacey ha preso in braccio il signor Rapp, descrivendo la situazione come se fosse uno sposo che porta una sposa oltre una soglia. Secondo il racconto del signor Rapp, il signor Spacey è apparso ubriaco e si è sdraiato su di lui, premendo il bacino contro il fianco del fianco del signor Rapp.

“Ricordo di essere stato congelato, scioccato, sconvolto e spaventato”, ha detto il signor Raab in una precedente testimonianza.

Quando il signor Rapp ha lasciato l’appartamento del signor Spacey, il signor Small ha detto alla giuria, l’attore più anziano si è sporto verso l’ingresso e ha chiesto: “Sei sicuro di voler andare?”

Gli avvocati del signor Raab hanno sostenuto che questo resoconto costituiva un pestaggio e che il signor Raab aveva sperimentato un grave stress emotivo, tra cui depressione e ansia. La batteria è legalmente definita come “il tocco ingiustificato di un’altra persona, senza il suo consenso, con l’intento di causare un contatto fisico che una persona ragionevolmente saggia potrebbe trovare offensivo”.

Il pubblico ministero dovrebbe raccontare alla giuria i resoconti che il signor Raab ha fornito ad altri negli anni trascorsi dal presunto incidente. Nelle dichiarazioni di apertura, il signor Sghir ha anche ricevuto la dichiarazione del signor Spacey dopo l’articolo di BuzzFeed, affermando che non aveva negato vigorosamente l’account del signor Raab fino a quando la causa non fosse stata intentata.

Venerdì, il signor Raab è salito sul podio e ha iniziato a descrivere in tribunale la sua educazione a Juliet, nell’Illinois.

In che modo la squadra di Mr. Spacey difende l’attore?

L’avvocato di Spacey, Jennifer L. Keeler, ha descritto la dichiarazione iniziale di Spacey in merito alle accuse come il prodotto del “panico” tra i suoi manager e consulenti, che gli hanno consigliato di assumere un certo tono per evitare la “folla dei social media”. “

Dietro le quinte, ha detto Keeler in tribunale, il signor Spacey stava dicendo che non aveva alcun ricordo di ciò che Rappe ha descritto. Nei documenti del tribunale, gli avvocati del signor Spacey hanno affermato che ha negato categoricamente il racconto del signor Rapp e che ha convocato il signor Raab per incontrarsi in alcune occasioni, ma che quelle interazioni erano “marginali e limitate”.