Cosa sapere questa settimana nei mercati

Minuti dalla Federal Reserve Riunione di sviluppo delle politiche di novembre Si prevede che contribuirà a modellare la settimana abbreviata delle vacanze a Wall Street, poiché i mercati sembrano riprendersi dopo una settimana perdente.

Lo saranno anche i mercati azionari e obbligazionari statunitensi Giovedì 24 novembre chiusoIn occasione del Ringraziamento. Anche il trading terminerà presto il Black Friday, con la chiusura dei mercati alle 13:00 ET

letture Discussioni sulla riunione della banca centrale degli Stati Uniti All’inizio di questo mese, in uscita mercoledì, sarà il momento clou del calendario economico leggero nei prossimi giorni. Anche il calendario degli utili sarà relativamente scarso quando i rapporti del terzo trimestre volgeranno al termine.

azioni nominative A Perdere la scorsa settimana nonostante i modesti guadagni di venerdì distanza Coro dei relatori federalisti della linea dura umido L’ottimismo è apparso Attraverso i dati sull’inflazione più deboli per il mese di ottobre.

L’S&P 500 è sceso dello 0,7% la scorsa settimana, mentre il Nasdaq Composite è sceso di circa l’1,6%. Hanno sottolineato i membri della Banca centrale In circa una dozzina di discorsi nel corso della settimana, intendono portare avanti un inasprimento della politica aggressiva. Il Dow Jones Industrial Average è stato pressoché piatto per la settimana.

I verbali dell’ultima riunione del Federal Open Market Committee, il comitato della Federal Reserve che vota sulla politica monetaria, mostrano probabilmente che i funzionari pianificano di aumentare i tassi di interesse di mezzo punto nella loro riunione di dicembre.

Il presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta, Raphael Bostick, è stato l’ultimo membro della Fed a segnalare questa possibilità, affermando sabato in Florida che lui Comodo per farla franca con incrementi di 75 bp Alla prossima riunione, tuttavia, i tassi confermati potrebbero raggiungere il 4,75%-5% prima che la Fed termini il suo attuale ciclo di inasprimento.

“Se l’economia continua come mi aspetto, penso che sarebbe giustificato un ulteriore inasprimento da 75 a 100 punti base”, ha detto Bostick in un discorso alla Southern Economic Association di Fort Lauderdale. “Chiaramente è necessario di più, e penso che questo livello di tasso ufficiale sarà sufficiente a frenare l’inflazione per un periodo di tempo ragionevole”. Bostic non è attualmente un membro con diritto di voto del Federal Open Market Committee.

La storia continua

Il presidente della Federal Reserve Bank di Atlanta Raphael W. Bostick. Fotografia: Clodagh Kilkoyen/Reuters

Gli investitori hanno acclamato l’attenuazione dei rapporti sull’inflazione, ma Bostick ha definito i numeri un “miscuglio”. Indice dei prezzi al consumo (IPC) È aumentato del 7,7% il mese scorsoIn calo dall’8,2% di settembre. Mentre la cifra ha mostrato che gli aumenti dei prezzi si sono attenuati più velocemente del previsto in ottobre, l’inflazione era ancora più di tre volte l’obiettivo di stabilità dei prezzi della Fed del 2%, anche se i funzionari hanno aumentato i tassi di interesse sei volte quest’anno, Compresi quattro aumenti consecutivi dello 0,75%..

Il presidente della Fed Jerome Powell ha detto in una conferenza stampa dopo la riunione di questo mese che lui ei suoi colleghi hanno detto “alcuni modi per andare” In termini di mitigazione dei prezzi elevati, riconoscendo che il quadro dell’inflazione sta diventando sempre più difficile.

“Significa che dobbiamo avere una politica più restrittiva, e questo restringe la strada per un atterraggio morbido”, ha detto.

violento Gli alti tassi di interesse spostano i rischi L’economia statunitense è entrata in una recessione, con i funzionari della Federal Reserve che hanno recentemente riconosciuto questo rischio più apertamente.

“Il presidente della Federal Reserve Powell ha ricalibrato la politica monetaria alla riunione del FOMC di novembre adottando un nuovo modello di velocità rispetto alla destinazione, segnalando l’intenzione di raggiungere un tasso sui fondi federali più elevato mentre lo si fa a un ritmo più lento”, ha affermato in una nota recente. “La determinazione delle banche centrali a inasprire in modo aggressivo la politica monetaria, unita agli effetti ritardati della politica monetaria sull’economia, aumenta il potenziale di un inasprimento eccessivo”.

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parla durante una conferenza stampa a Washington, Stati Uniti, il 2 novembre 2022. REUTERS/Elizabeth Frantz

Goldman Sachs sì Ha alzato le sue previsioni per il tasso di interesse finale della Fed a un intervallo compreso tra il 5% e il 5,25%, con un altro aumento di 25 punti base a maggio, a indicare che il rischio della banca d’investimento per le prospettive della Fed si è inclinato verso l’alto.

“È probabile che l’inflazione rimanga sgradevolmente alta per un po’, e questo potrebbe esercitare pressioni sul FOMC affinché effettui una serie più lunga di piccoli aumenti il ​​prossimo anno”, hanno affermato gli economisti guidati da Jan Hatzios.

Altrove nel calendario economico di questa settimana, le letture degli ordini di beni durevoli e i dati PMI globali forniranno agli investitori le ultime istantanee dell’attività industriale e manifatturiera. Inoltre, le misure delle vendite di nuove case e della fiducia dei consumatori del sondaggio dell’Università del Michigan sono ora disponibili.

Wall Street si avvicina alla fine della stagione degli utili, ma sono i risultati di Dell Technologies (Dale), JM Smoker (SJM), ingrandimento video (ZM) e albero del dollaro (DLT) sarà uno dei principali aggiornamenti aziendali della prossima settimana.

Meno aziende hanno segnalato preoccupazioni per una recessione nel terzo trimestre rispetto al secondo Dati dalla ricerca FactSet.

Delle 500 società S&P che hanno effettuato chiamate sugli utili dal 15 settembre al 16 novembre, il 26% in meno ha citato il termine “crollo” – 179 hanno menzionato la parola, in calo rispetto alle 242 nel periodo degli utili dell’ultimo trimestre.

Tuttavia, questo trimestre ha comunque segnato il terzo numero più alto di aziende che hanno sottolineato le preoccupazioni per una potenziale recessione economica almeno dal 2010, secondo i dati FactSet.

–

Calendario economico

Lunedi: Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio.

Martedì: Indice di attività nazionale della Fed di Chicagoottobre (0,10 sul mese precedente); Indice di attività manifatturiera della Fed di RichmondNovembre (-7 previsti, -10 nel mese precedente)

Mercoledì: Domande di mutuo MBAper la settimana terminata il 18 novembre (2,7% rispetto alla settimana precedente); Ordini di beni durevoliPreliminare di ottobre (0,5% previsto, 0,4% sul mese precedente); Beni durevoli escluso il trasportoPreliminare di ottobre (0,1% previsto, 0,5% sul mese precedente); Tassi di disoccupazioneper la settimana terminata il 19 novembre (previsti 225.000 e 222.000 rispetto alla settimana precedente); Reclami continuiper la settimana terminata il 12 novembre (1,507 milioni rispetto alla settimana precedente); Produzione globale di Standard & Poor negli Stati UnitiPreliminare di novembre (50,0 previsto, 50,4 sul mese precedente); S&P Global PMI servizi USAnovembre preliminare (48,0 previsto, 47,8 sul mese precedente); S&P Global US Composito PMIPrime November (48,2 sul mese precedente); Fiducia dei consumatori dell’Università del MichiganFinale di novembre (55,5 previsto, 54,7 avanti); Nuove vendite di caseottobre (575.000 previsti, 603.000 rispetto al mese precedente); Nuove vendite di casesu base mensile, ottobre (-4,6% previsto, -10,9% sul mese precedente); Verbale della riunione del comitato federale del mercato apertoE il 1-2 novembre

Giovedì: Ringraziamento. Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio.

Venerdì: Venerdì nero. Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio.

–

Calendario guadagni

Lunedi: agile (un), Tecnologie Dell (Dale), JM Smoker (SJM), Ingegneria Jacobs (j), Li Auto (LI), allestitori urbani (URBANO), Webber (WEBR), ingrandimento video (ZM)

Martedì: miglior acquisto (BBY), HP (HPQ), Abercrombie & Fitch (ANF), fornitori dell’aquila americana (EO), dispositivi analogici (ADI), scrivania (ADSK), Baidu (Bedo), negozi Burlington (BURL), energia solare canadese (CSIQ), Articoli sportivi di Dick (DKS), albero del dollaro (DLT), indovinare? (GES), jack nella scatola (Jack), Medtronic (MDT), nordstrom (JWN), Vip shop (Vip), VMware (vmw), Gruppo musicale Warner (WMG)

Mercoledì: Derry (DE) e SentinelOne (S)

Giovedì: Ringraziamento. Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio.

Venerdì: Venerdì nero. Non ci sono rapporti degni di nota in programma per il rilascio.

–

Alexandra Semenova è corrispondente di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @dipendente

Fai clic qui per gli ultimi ticker azionari di Yahoo Finance

Fare clic qui per le ultime notizie sul mercato azionario e analisi approfondite, inclusi gli eventi che muovono le azioni

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finance

Scarica l’app Yahoo Finanza per mela o Android

Segui Yahoo Finanza su Twitter CinguettioE il FacebookE il InstagramE il Lavagna a fogli mobiliE il linkedinE il Youtube