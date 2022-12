Cosa significano le sconfitte di Dolphins e Jets per le speranze di playoff dei Patriots

Se i New England Patriots riescono a perdere una serie di due sconfitte consecutive lunedì in Arizona, torneranno ancora una volta nel quadro dei playoff AFC.

La sconfitta per 20-12 dei New York Jets contro i Buffalo Bills domenica li ha portati a 7-6 in stagione. Con i Patriots 6-6 che possiedono un tie-break testa a testa sui Jets, una vittoria sui Cardinals al “Monday Night Football” consentirebbe loro di scavalcare New York in classifica e rivendicare il terzo e ultimo posto nell’AFC selvaggio carta.

La vittoria sposterebbe anche il New England contro i Los Angeles Chargers, che hanno battuto i Miami Dolphins, 23-17, domenica sera per passare al 7-6. I Dolphins 8-5, che hanno perso due partite consecutive dopo una serie di cinque vittorie consecutive, guidano i Jets di una sola partita e i Patriots di una partita e mezza nella classifica AFC East.

Ecco uno sguardo aggiornato alla gara di eliminazione dell’AFC, che inizia lunedì. Sette squadre si qualificheranno in ogni conferenza, con le prime due teste di serie che accedono al primo turno.

1 – Buffalo Bills (10-3; primo AFC East)

2. Kansas City Chiefs (10-3, leader dell’AFC West)

3 – Baltimore Ravens (9-4, capolista AFC North)

4 – Tennessee Titans (7-6, leader dell’AFC South)

5. Cincinnati Bengals (9-4; prima wild card)

6. Miami Dolphins (8-5; seconda wild card)

7. Los Angeles Chargers (7-6; terza wild card)

8 – Jet di New York (7-6)

9. Patrioti del New England (6-6)

Dopo aver visitato i Cardinals, i Patriots si alleneranno in Arizona per una settimana prima della partita di domenica prossima in trasferta con i Las Vegas Raiders. Con partite difficili contro i Bengals (in casa), i Dolphins (in casa) e i Bills (in trasferta) attese nelle ultime tre settimane della stagione regolare, qualsiasi cosa che non sia una vittoria del West potrebbe Speranze del New England infrante di ottenere un posto per i playoff.

Dopo il punteggio di domenica sera, il sito di analisi FiveThirtyEight ha dato ai Patriots – che stanno perdendo due sconfitte consecutive contro Minnesota Vikings e Bills – 25% di possibilità di arrivare ai playoff. Una vittoria contro l’Arizona aumenterebbe quelle probabilità al 39% con quattro settimane rimanenti, mentre una sconfitta le farebbe scendere al 12%.