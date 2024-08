Cos’è la “caccia alle balene”? Questa è una nuova tendenza subdola con la quale i single stanno cercando di espandere la loro portata a New York

È come la pesca al gatto, ma per i vivi.

Le persone single che vivono nelle zone circostanti di New York affermano di essere residenti nell’area metropolitana di New York sui profili dei loro siti di incontri: una tendenza insidiosa chiamata “hoodfishing”.

“Ogni poche conversazioni [a dating] Su un’app, c’è una donna che dice… “Oh, vivo a Westchester” o “Vivo a Long Island”, anche se il loro profilo dice che risiedono in città, come si è lamentato il comico Jared Freed in Video virale su tik tok.

“Il nostro appuntamento avrà una posta in gioco diversa”, ha detto Jared Freed nel video diventato virale su TikTok. TikTok @wizardofha

Farid ha scritto nel suo commento: “Stop al bracconaggio!” TikTok @wizardofha

Ha notato che se ci vogliono tre treni o un volo “notturno” per arrivare ad un appuntamento, sai che qualcuno sta praticando il phishing – un parente stretto del phishing, in cui qualcuno impersona un personaggio falso online per attirare interessi romantici.

“Il nostro primo appuntamento sarebbe stato diverso dal nostro primo appuntamento, in cui stavi seduto lì tutto il tempo a pensare, ‘Okay, se prendi il treno alle 11:42…'” ha detto Farid.

“Incontra ragazzi di periferia. C’è un ragazzo carino nella tua città che indossa una polo infilata nella biancheria intima ed è pronto a uscire con te”, ti ha esortato.

I cacciatori di bugie dicono che il motivo per mentire è “ovvio”: amplia la tua portata e ti aiuta a ottenere più appuntamenti.

Fred si è lamentato in un video virale delle donne che utilizzano app di appuntamenti fingendo di vivere a New York quando vivono fuori città – una tattica inquietante che ha definito “trolling”. Tanya Savayan/The Journal News/USA Today Network

Diverse donne hanno commentato che inserire la loro posizione a New York nei profili delle loro app di appuntamenti ha aumentato le loro corrispondenze. sakkmesterke – Stock.adobe.com

Viveva a New York City, il che dava a una donna del New Jersey centrale più opzioni, ha detto. Ha aggiunto che una volta cambiata residenza a Midtown, ci sono voluti solo due mesi per trovare un partner adatto.

“Finché gli uomini pescano in base alla loro altezza, reddito e stato civile, continuerò a pescare nel quartiere!!!!” disse un altro.

Per altri è solo un modo per salvare la faccia.

“Lo facevo con l’Autorità portuale e dei trasporti del New Jersey”, ha ammesso una persona. “Mentirei e direi che andavo in Pennsylvania perché prendere l’autobus mi sembrava così brutto.”