Cos’è la sindrome di Ramsay Hunt? Spiegata la diagnosi di Justin Bieber

Justin Bieber ha annunciato venerdì di avere la sindrome di Ramsay Hunt, una condizione rara che gli ha paralizzato metà del viso.

Il cantante pop, Mr. Bieber, ha detto in un video pubblicato sul suo account Instagram, indicando un lato della sua testa. “Vedi, questo occhio non batte le palpebre. Non posso sorridere da questa parte del viso. Questa narice non si muoverà.”

Ha detto che sta cancellando le sue imminenti date del tour, perché “fisicamente, chiaramente non è in grado di farcela”.