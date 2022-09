Costco mantiene una combinazione di hot dog e soda da $ 1,50 “per sempre” nonostante l’inflazione: exec

Un dirigente all’ingrosso senior di Costco ha confermato che il grande rivenditore non ha intenzione di cambiare il prezzo di una combinazione di hot dog e soda da $ 1,50 nei suoi negozi nonostante Mesi di alta inflazione per decenni.

Richard Galanti, chief financial officer di Costco, ha ribadito che il prezzo conveniente dell’accordo preferito dai fan rimarrà in vigore durante la chiamata sugli utili del quarto trimestre della società giovedì.

Un analista ha chiesto se Costco stia adeguando i prezzi in altre parti della sua attività per mantenere i margini di vendita per le sue barrette calde, bibite gassate e altre proposte di valore.

“Sono stato colpito da un fulmine,” Galante ha scherzato Quando è stata menzionata la combo. Ha aggiunto che le attività con margini più elevati come la vendita di gas e i viaggi aiutano Costco a mantenere le loro offerte di valore.

“Queste cose ci aiutano a essere più aggressivi in ​​altre aree o, come ho già detto, a mantenere il prezzo di hot dog e bibite un po’ più a lungo – per sempre”, ha aggiunto Galanti.

Costco e altri rivenditori hanno aumentato i prezzi nell’ultimo anno, facendo aumentare i costi delle merci e delle merci per i consumatori. L’inflazione è leggermente diminuita negli ultimi mesi, ma è ancora in bilico a un 8,3% superiore al previsto ad agosto.

L’offerta combinata di $ 1,50 di Costco è qui per restare. AFP tramite Getty Images

Costco ha aumentato i prezzi di alcuni articoli a causa dell’inflazione. Getty Images

Galanti ha stimato che l’inflazione dei prezzi a Costco è stata di circa l’8% durante il quarto trimestre, con incrementi “un po’ più alti dal lato del cibo e della dispersione”.

Costco non ha piani immediati per aumentare le quote associative, secondo l’esecutivo. Le quote associative annuali presso il rivenditore attualmente partono da $ 60.

Costco non ha piani immediati per aumentare le quote associative. Immagini SOPA/LightRocket tramite Gett

Tuttavia, Galanti ha osservato che gli aumenti dei prezzi dell’abbonamento sarebbero stati probabili ad un certo punto in futuro. Costco generalmente aumentava le sue commissioni all’incirca ogni cinque o sei anni.

“Il nostro punto di vista è che siamo fiduciosi nella nostra capacità di farlo e ad un certo punto lo faremo. Ma la domanda è quando, non se”, ha detto Galanti.

Nonostante il contesto inflazionistico, Costco ha superato le aspettative degli analisti nel quarto trimestre. Il rivenditore ha registrato un fatturato trimestrale di 72,09 miliardi di dollari e un utile per azione.

Costco ha superato le aspettative sugli utili per il quarto trimestre. Immagini SOPA/LightRocket tramite Gett

Ma le azioni sono ancora scese di oltre il 4% nelle contrattazioni del venerdì dopo che i dirigenti hanno notato un calo dei margini di profitto lordo.

È noto che i dirigenti di Costco evitano aumenti dei prezzi nella loro food court, in particolare per il gruppo hot dog e soda, indipendentemente dai cambiamenti nell’economia.

A luglio, il CEO di Costco Craig Jelinek ha dato una risposta di una sola parola Alla domanda su CNBC Se le variazioni di prezzo sono considerate per la transazione.

ha detto di no”.