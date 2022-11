Costume da Cardi B Rocks Sexy Marge Simpson per Halloween

Abbiamo solo bisogno di sentirla dire “Oh, amico!”

Cardi B si è rafforzato come a Musica Un’icona, ma ora è pronta a guadagnare un po’ di fama per la sua dedizione moda Globalismo.

Il cantante di “Tomorrow 2” è andato letteralmente con lei costume di Halloween Quest’anno, fingendosi la foto super sexy di Instagram di Marge Simpson. E mentre chiamare l’iconico personaggio dei cartoni animati “sexy” suona sbagliato, tutto nell’outfit di Cardi sembra buono.

Il pluripremiato rapper ha condiviso una serie di foto sulla piattaforma dei social media oggi, 31 ottobre, e non siamo sicuri di come qualcun altro possa competere con lei, soprattutto Lizoche quest’anno ha indossato anche un costume da Marge.

Nel Primo set di fotoCardi si è dipinta di giallo, indossava un corsetto verde kiwi, una décolleté rossa e una collana abbinata e si legò una parrucca blu alla testa. Mentre le celebrità hanno ricreato alcune scene di I SimpsonSi è anche assicurata di includere la sua eredità in ogni foto.

Nella prima foto, il film di Cardi Grammy E il terzo premio è una copia del suo record per l’anno 2018. violazione della privacy Era ben nascosto sullo sfondo. Oltre ai suoi tatuaggi, erano presenti la lingua di Cardi e la sua famosa risata, per non dimenticare chi è la vera star dello spettacolo.

in secondo lavoro Condivisa dal trentenne, Cardi ha regalato ai fan una versione “ispirata a Mugler” di Marge, un riferimento al defunto stilista francese. Thierry Mugler che era noto per i suoi disegni strani e meravigliosi.

Nelle foto, Cardi indossava un elegante abito bianco e nero con uno spacco di cristallo sulla schiena. Mettendo in mostra le sue curve e le sue capacità di modellazione, la cantante ha ricreato la versione del 2013 di Marge che era stata inizialmente dipinta dall’artista pop contemporanea. Alessandro Palumbo.

I suoi fan non ne hanno mai abbastanza dei costumi e molti hanno parlato con i commenti dicendole quanto amassero i look.

La storia continua

Il coreografo ha gridato “ATEEEEE” Sean Bankheadmentre una truccatrice di celebrità Norvina Successivamente ha aggiunto “loveeeeeee🔥🔥🔥”.

“Oh, ho vinto Halloween Su G”, ha annunciato un altro follower.

O come dice Marge Simpson, “Beh, oh, amico!”

