Cowboy contro Punteggio Lions: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, momenti salienti, analisi; Amon-Ra St. Brown subisce una commozione cerebrale

Siamo in pausa tra il matchup della settimana 7 di Cowboys e Lions e Dallas ha un vantaggio di 6-3 sul ritorno di Dak Prescott in squadra.

Dallas ha avuto due possibilità di puntare la palla per un touchdown, la prima solo per calciare un canestro dalla linea delle 2 yard. Hanno anche girato la palla alla fine del secondo quarto quando Noah Brown è entrato armeggi nella linea delle 5 yard su uno strike di Prescott. Prima che Brown armeggiasse, Ezekiel Elliott sembrava avere un grave infortunio al ginocchio, ma è stato in grado di andare a bordo campo e tentare di tornare in gioco. Prescott ha completato 9 dei 14 passaggi per 104 yard nella sua prima azione da quando si è infortunato al pollice nella settimana 14.

Detroit ha ottenuto due tiri a canestro nel primo tempo, ma ha perso Amon-Ra St. Brown a causa di una commozione cerebrale nel secondo drive della partita. Jared Goff è andato 10 su 12 per 85 yard, lavorando principalmente in campo.

L’offesa nel secondo tempo dei Cowboys deraglierà o i Lions porteranno il ribaltamento sulla strada? Presto scopriremo le risposte a questa domanda e altro ancora. Nel frattempo, tienilo bloccato sul nostro blog live per il resto della giornata mentre ti teniamo aggiornato con statistiche, punteggi e highlights.

Come vedere

Data: domenica 23 ottobre | Volta: 13:00 ET

Posizione: Stadio AT&T (Arlington, Texas)

TV: CBS | Flusso: Supremo+ (Clicca qui)

Seguire: App CBS Sport

Contraddizioni: Cowboys -6.5, O/U 48.5 (per gentile concessione di Caesars Sportsbook)