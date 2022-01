Cowboys, i fan dei 49ers si precipitano all’AT&T Stadium, cadendo l’uno sull’altro prima dei playoff

C’è stato trambusto all’AT&T Stadium domenica pomeriggio.

Poche ore prima dell’inizio Cowboy–49ers Durante la partita, i fan hanno assediato lo stadio non appena le porte si sono aperte mentre lottavano per ottenere i biglietti solo per la migliore sala in piedi.

Alcuni altri video sono emersi sui social media e sembra che i fan dei 49ers si siano recati ad Arlington, in Texas, per sostenere i loro amati diritti.

I Cowboys (12-5) sono usciti con la corona della NFC East ed sono entrati nella partita contro i 49ers come Camille Favorite. Quarterback di Dallas Doug Prescott La stagione regolare si è conclusa con 4.449 yard di passaggio, 37 touchdown e 10 intercettazioni.

Larghezza del secondo anno CeeDee Agnello Ha ottenuto 79 ricezioni per 1.102 yard con sei punti. Entrambi i giocatori sono fondamentali per il successo dei Cowboys nei playoff.

D’altra parte, 49 giocatori (10-7) hanno vinto l’opportunità di playoff con una vittoria. Los Angeles Rams Nell’ultima settimana della stagione regolare. Terzino Jimmy Caropolo Aveva 3.810 yard di passaggio con 20 touchdown in 15 partite giocate.

Ricevitore largo Depo Samuel, tight end Giorgio Kittle, Ed Elijah Mitchell correrà di nuovo e guiderà l’attacco dei Niners.

Sono passati 27 anni da quando Cowboys e 49ers si sono incontrati nei playoff, quindi questa wild card di matchup che si svolgerà domenica dovrebbe essere la migliore del fine settimana.