CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X overcloccata a 4,82 GHz, supera i 100.000 punti in Cinebench R23 e raggiunge l’80% di prestazioni elevate rispetto ai chip di riserva

CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X overcloccata a 4,82 GHz su tutti i 64 core di Zen 3 per rompere 100.000 punti in Cinebench R23

CPU AMD Ryzen Threadripper testata da posta a dispersione È il chip 5990X e non è un chip ufficiale rilasciato dal Red Team. In effetti, è un campione di ingegneria che un overclocker può ottenere e presenta 64 core, 128 thread, 288 MB di cache L3 e velocità di clock fino a 2,65 GHz in stock (2,27 GHz in media). CPU testata su ASUS ROG ZENITH II Extreme Alpha con memoria DDR4-2144 da 32 GB (8 x 4). Per il raffreddamento è stato utilizzato un raffreddatore ad acqua ad anello EK-Quantum dedicato.

Questo esempio specifico è denominato con il codice OPN “100-000000443-40_Y” che è simile ai modelli AMD Ryzen Threadripper 5000 mostrati in Vari database di riferimento. Ciò conferma il fatto che AMD aveva chip standard Non-Pro come campioni di ingegneria ma ha deciso di non rilasciarli per ragioni sconosciute. Basato su AMD L’ultima strategia di HEDTTuttavia, sembra che la società si concentrerà principalmente sul segmento Workstation e Pro, il che significa che i chip Threadripper X-Series standard mancheranno in azione per il prossimo futuro. L’altra cosa importante è che la CPU funzioni con il TRX40 ZENITH II Extreme mentre le CPU Threadripper 5000WX non fanno altro che La piattaforma WRX80 è più costosa.

Tornando ai benchmark, SkatterBencher è noto per l’utilizzo di tutti i tipi di strategie di overclocking che includono PBO, Curve Optimizer e overclocking manuale. I migliori risultati sulla CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X sono stati ottenuti tramite l’overclocking manuale, il che non è stata una grande sorpresa. L’unico inconveniente è la frequenza massima limitata del boost a thread singolo, ma i vantaggi dell’overclocking manuale superano gli aspetti negativi e sono migliori rispetto a un PBO quando si cercano i massimi guadagni in termini di prestazioni. Testato su ciascun CCD e sui suoi 8 CCD su un chip Ryzen Threadripper 5990X, il CCD4 ha fornito i migliori risultati di ottimizzazione, raggiungendo fino a 4,82 GHz a 1,45 V.

AMD Ryzen Threadripper 5990X 100K Cinebench R23 Storia:

AMD Ryzen Threadripper 5990X OC vs CPU Stock:

In termini di prestazioni, rispetto al chip HEDT di serie, la CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X overcloccata manualmente ha un aumento di oltre il 50% nel benchmark AI, un aumento del 58% nel Cinebench R23 e un aumento delle prestazioni di oltre l’80% nel profilo CPU del benchmark 3DMark. anche CPU Ho infranto la soglia dei 100.000 (100.000) Il Cinebench R23 è multi-thread ed è semplicemente pazzesco. Mentre Cinebench era in esecuzione, il chip aveva una velocità di clock massima di 4,525GHz e una temperatura della CPU di 95°C. La CPU ha consumato un’incredibile potenza di pacchetto di 691 W con l’overclocking manuale.

Non è tutto, l’overclocking fornisce anche un file Guida per raggiungere 4,65 GHz in 5 minuti Su una CPU AMD Ryzen Threadripper 5990X. Resta da vedere se funzionerà allo stesso modo con il 5995WX fino a quando gli utenti non potranno acquistare il chip nel segmento fai-da-te. Ci saranno alcune schede madri come MSI WS WRX80Il ASUS WRX80 PRO WS SAGE SEE il ASRock WRX80 Creatore il Gigabyte WRX80 SU8 Che offre supporto per l’overclocking su CPU Threadripper Pro. Ciò è stato confermato da Tomshardware dopo aver contattato un rappresentante AMD ufficiale come indicato di seguito:

[Editor’s Note: After publishing this story, an AMD representative contacted us via email, pointing out that the 5000 WX-series is actually unlocked for overclocking, contrary to the statements below. The company also provided a link to public documents about Threadripper 5000 WX that states, in part, ” Select WRX80 motherboards from our ODM partners will support both memory and CPU overclocking for users looking to push the limits of their workstation even further.” via Tomshardware

AMD has confirmed that they aren’t done with Threadripper CPUs and will be releasing Zen 4 parts next year but whether they remain a Pro-only solution or come in DIY flavors for mainstream HEDT platforms remains to be seen.