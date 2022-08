CPU Intel Core i9-13900K Raptor Lake overcloccata fino a 6,2 GHz, oltre il 65% più veloce di 12900K 5950X

Le perdite della CPU Intel Core i9-13900K Raptor Lake non sembrano finire e gli ultimi benchmark Giocatore estremo Mostraci alcune folli capacità di hyper-threading che semplicemente spazzano via le CPU Core i9-12900K e Ryzen 9 5950X.

La CPU Intel Core i9-13900K Raptor Lake offre prestazioni multi-threading gigantesche, oltre il 65% che aumenta oltre 12900K e 5950X quando overcloccato

Il processore Intel Core i9-13900K è la CPU di punta Raptor Lake, con 24 core e 32 thread in una configurazione 8 P-Core e 16 E-Core. La CPU è configurata con un clock di base di 3,0 GHz, un boost clock single-core di 5,8 GHz (1-2) core e un boost clock integrato di 5,5 GHz (tutti gli otto core). La CPU è dotata di una cache incorporata da 68 MB e una valutazione PL1 da 125 W fino a 250 W. La CPU può anche assorbire fino a 350 watt di potenza quando si utilizza la modalità Ultra Performance. Che abbiamo dettagliato qui poche ore fa.

Confronto tra CPU Intel Alder Lake-S di 12a generazione e CPU desktop Raptor Lake-S di 13a generazione (introduttiva):

Nome della CPU Nucleo P. Numero numero di core elettronici kernel/thread totale P-Core Base / Boost (massimo) P-Core Boost (tutti i core) Base / Boost E-Core E-core Boost (tutti i core) cache TDP Prezzo consigliato Intel Core i9-13900K 8 16 24/32 3,0/5,8 GHz 5,5 GHz (multicore) TBD / 4,7 GHz 4,3 GHz (tutti i core) 68 MB 125 W (PL1)

250 watt (PL2)? essere annunciato Intel Core i9-12900K 8 8 16/24 3,2/5,2 GHz 4,9 GHz (tutti i core) 2,4/3,9 GHz 3,7 GHz (per tutti i core) 30 MB 125 W (PL1)

241 W (PL2) 599 dollari Intel Core i7-13700K 8 8 16/24 3,4/5,4 GHz 5,3 GHz (per tutti i core) 3,4/4,3 GHz essere annunciato 54 MB 125 W (PL1)

228 watt (PL2)? essere annunciato Intel Core i7-12700K 8 4 20/12 3,6/5,0 GHz 4,7 GHz (per tutti i core) 2,7/3,8 GHz 3,6 GHz (tutti i core) 25 MB 125 W (PL1)

190 Watt (PL2) 419 dollari Intel Core i5-13600K 6 8 14/20 3,5/5,2 GHz 5,1 GHz (tutti i core) 3,5/3,9 GHz essere annunciato 44 MB 125 W (PL1)

180 watt (PL2)? essere annunciato Intel Core i5-12600K 6 4 16/10 3,7/4,9 GHz 4,5 GHz (tutti i core) 2,8/3,6 GHz 3,4 GHz (per tutti i core) 20 MB 125 W (PL1)

150 watt (PL2) 299 USD

L’outlet tecnologico ha implementato gli standard di memoria e cache CPU-z, Cinebench R23 e AIDA64 su tre diversi chipset, Intel Core i9-13900K, Core i7-13700K e Core i5-13600K utilizzando diverse configurazioni di overclock e DIMM. Secondo i risultati, il processore Core i9-13900K può raggiungere un overclock fino a 6,2 GHz su tutti i P-Core e fino a 5,2 GHz su tutti i suoi core. Il processore Intel Core i7-13700K può anche raggiungere una frequenza di 6,2 GHz sui suoi P-Core, ma i core elettronici possono raggiungere solo 4,7 GHz. I test sono stati condotti sulla scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 APEX mentre l’overclocking della memoria è stato ottenuto sull’MSI MEG Z690I Unify. La configurazione di raffreddamento includeva un AIO raffreddato a liquido.

In termini di prestazioni, l’Intel Core i9-13900K con un clock P-Core di 6,2 GHz e un clock E-core di 4,7 GHz ha ottenuto 1011 punti nel single-core e 16627,8 punti nei test multi-core all’interno di CPU-z. Ma con un P-Core da 6,1 GHz e un E-Core da 5,2 GHz, il punteggio multi-threading è aumentato del 18 percento, a 19.550 punti. Il punteggio single-core ha visto una leggera differenza, scendendo a 991, ma le prestazioni multi-thread hanno sicuramente beneficiato maggiormente dell’overclocking e-core poiché il numero totale di e-core è superiore ai P-core (8 vs 16).

Per quanto riguarda il confronto tra queste prestazioni e i chip attuali, il processore Intel Core i9-13900K con overclock di 6,1/5,2 GHz è stato del 65% più veloce del processore AMD Ryzen 9 5950X e Intel Core i9-12900K. Questo mostra quante prestazioni si possono ottenere con i prossimi chipset con la giusta configurazione di raffreddamento e scheda madre attraverso l’overclocking.

Intel Core i9-13900K 6.2/4.7, 6.1/5.2GHz CPU-z Overclocking (Crediti immagine: ExtremePlayer):

Core i9-13900K a 6,2/4,7 GHz Core i7-13700K a 6,2/4,7 GHz Core i9-13900K a 6,1/5,2 GHz Core i9-13900K (OC all-core a 5,5 GHz)

4000 8000 12000 16000 20000 24000 Core i9-13900K a 6,1/5,2 GHz Core i9-13900K a 6,2/4,7 GHz Core i9-13900K (5,5 GHz P-Core OC) Core i7-13700K 8 P-Core a 6 GHz

Abbiamo anche ottenuto un punteggio Cinebench R23 migliore per un processore Intel Core i9-13900K con overclock P-Core a 5,8 GHz e E-Core a 4,7 GHz. I risultati mostrano un aumento delle prestazioni del 57% rispetto al processore Core i9-12900K e un miglioramento del 77% rispetto al processore Ryzen 9 5950X.

Processore Intel Core i9-13900K 5.8/4.7GHz overcloccato in Cinebench R23 (Crediti immagine: ExtremePlayer):

9000 18000 27000 36000 45000 54000 Tagliafili 5975WX (32/64) Core i9-13900K a 5,8/4,7 GHz Tagliafili 3975WX (32/64) Tagliafili 5965WX (24/48) Core i9-13900K (OC all-core a 5,5 GHz) Core i7-13700K a 5,8/4,7 GHz Tagliafili 2990X (32/64)

Ma non è tutto, le CPU Intel Raptor Lake hanno anche dimostrato di offrire un impressionante supporto di memoria a 7400 Mbps sulle attuali schede madri Z690. Il supporto per Core i9-13900K DDR5-7400 e Core i7-13700K / Core i5-13600K ha fornito un buon supporto per la memoria DDR5-7000 mentre si dice che DDR5-6800 sia il posto dove stare. C’è anche il supporto Gear 1 per la memoria DDR5 fino a DDR4-4256-CL17. In termini di consumo energetico, l’Intel Core i9-13900K ha assorbito circa 400 watt di potenza a oltre 1,5 V mentre il Core i7-13700K ha assorbito circa 290 W a una tensione di oltre 1,5 V per ottenere un P- 6,2 GHz simile Overclock principale.

A seconda dei numeri di potenza richiesti per raggiungere tali frequenze, avrai bisogno della migliore configurazione di raffreddamento per mantenere il controllo di Raptor Lake durante l’overclock. Intel CPU desktop di 13a generazione di Raptor Lake Compreso l’ammiraglia Core i9-13900K è è prevista Verrà lanciato ad ottobre sulla piattaforma Z790. Le CPU andranno contro Gamma di CPU Ryzen 7000 di AMD Che verrà lanciato anche nell’autunno del 2022.