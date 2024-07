Cramer identifica i titoli azionari che potrebbero aumentare o diminuire se Trump vincesse nel 2024

Kramer ha detto che non stava cercando di prevedere i risultati elettorali, ma ha sottolineato che il tentativo di omicidio avvenuto sabato ha fatto credere a molti che Trump avesse maggiori probabilità di vincere sul presidente Joe Biden in autunno. Lunedì gli acquirenti sembravano essere d’accordo con questa valutazione, e molti scommettevano che le azioni fossero destinate a fare bene sotto la gestione repubblicana.

È probabile che Trump sia più indulgente in materia di fusioni e acquisizioni rispetto a Biden, ha affermato Cramer. Le grandi banche di investimento potrebbero trarre vantaggio dal successo delle fusioni, quindi gli investitori dovrebbero prestare attenzione a istituzioni come JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America, che hanno tutte registrato guadagni lunedì, ha detto Cramer. Ha anche suggerito che l’amministrazione Trump consenta a Kroger di acquisire Albertsons e Tapestry di acquisire Capri, accordi che l’amministrazione Biden ha cercato di bloccare.

Secondo Cramer, gli investitori potrebbero voler evitare i titoli associati alla salvaguardia dell’ambiente. Secondo i dati, durante la prima amministrazione Trump il governo ha ritirato più di 100 politiche ambientali New York Times.

Cramer ha affermato che se i sussidi governativi venissero rimossi, aziende come Enface, SolarEdge, SunRun e Sunova – tutte in ribasso alla chiusura di lunedì – potrebbero vedere i loro profitti subire un duro colpo.

“Otto anni fa, in un momento di febbre politica, ho messo un pulsante sulla mia tavola armonica che diceva ‘Trump Stock, Trump Stock’”, ha detto “Dopo gli eventi di questo fine settimana, sembra che devo restituirlo. “