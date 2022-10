Credit Suisse ripaga il debito per calmare gli investitori

La banca riacquista fino a $ 3 miliardi di debito

Tentativo di rassicurare gli investitori

Questa mossa arriva settimane prima di una revisione pianificata

ZURIGO, 7 ottobre (Reuters) – Credit Suisse Bank (CSGN.S) Riacquisterà fino a 3 miliardi di franchi svizzeri (3 miliardi di dollari) di debito, nel tentativo della banca svizzera di mostrare la sua forza finanziaria e rassicurare gli investitori preoccupati per la revisione del prestatore e quanto costerà.

Le speculazioni sul futuro della banca sono aumentate sui social media la scorsa settimana tra le aspettative che potrebbe aver bisogno di raccogliere miliardi di franchi in nuovo capitale, mandando le sue azioni e alcune obbligazioni a nuovi minimi.

Il riacquisto riduce il debito della banca ed è un tentativo di aumentare la fiducia. Ma le questioni centrali sulla sua ristrutturazione – e se avrà bisogno o meno di nuovo capitale per finanziarla – rimangono aperte.

Il Credit Suisse, una delle più grandi banche europee, sta cercando di riprendersi da una serie di scandali, tra cui la perdita di oltre 5 miliardi di dollari a causa del crollo della società di investimento Archegos lo scorso anno, quando ha dovuto sospendere anche i fondi dei clienti legati al fallito finanziere Greensill.

I dirigenti della banca hanno trascorso lo scorso fine settimana a rassicurare grandi clienti e investitori sulla sua solidità finanziaria. Il CEO Ulrich Koerner ha anche detto ai dipendenti in una nota di avere capitale e liquidità sufficienti. Leggi di più

Nel tentativo di sottolineare questo, la banca ha affermato che il riacquisto “ci consentirà di sfruttare le condizioni di mercato per riacquistare il debito a tassi interessanti”.

Investitori incoraggiati. Le azioni di Credit Suisse hanno guadagnato fino al 3% nelle prime contrattazioni di venerdì, mentre i prezzi delle sue obbligazioni denominate in euro sono aumentati.

“È una mossa opportunistica per sfruttare le condizioni di mercato che potrebbero essere rassicuranti per alcuni investitori”, ha affermato Andreas Vendetti, analista di Vontobel. “Se l’acquisto viene effettuato a un prezzo inferiore alla media, comporterà un leggero aumento di capitale”.

capitolo sbagliato

All’inizio di questa settimana, con una mossa insolita, la Banca nazionale svizzera, che sovrintende alla stabilità finanziaria delle banche di importanza sistemica in Svizzera, ha affermato che stava monitorando la situazione al Credit Suisse.

Le banche hanno un’importanza sistemica se il loro fallimento deve minare l’economia e il sistema finanziario svizzeri.

La mossa di Credit Suisse ricorda un riacquisto di miliardi di euro di debito da parte di Deutsche Bank nel 2016, quando ha dovuto affrontare una crisi simile e dubbi sul suo futuro.

Dixit Joshi, ex CEO di Deutsche, è entrato di recente in Credit Suisse come Chief Financial Officer.

La Zuercher Kantonalbank ha affermato che le obbligazioni sono attualmente scambiate a uno sconto elevato, il che ha consentito al Credit Suisse di ridurre il debito a basso costo. L’analista Christian Schmidger ha affermato che la mossa è stata anche un “segnale che Credit Suisse ha liquidità sufficiente”.

Il Credit Suisse ha dichiarato che sta facendo un’offerta in contanti da 1 miliardo di euro in relazione a otto grandi titoli di debito in euro o sterline e un’altra offerta per riacquistare 12 grandi titoli di debito in dollari USA per 2 miliardi di dollari.

Gli sviluppi sono emersi dopo che alcune fonti hanno detto di recente a Reuters che Credit Suisse sta cercando nuovi investitori da parte degli investitori, avvicinandoli per la quarta volta in circa sette anni.

Nell’ambito della ristrutturazione avviata dal presidente Axel Lehmann, la banca prevede di ridimensionare la propria banca d’investimento per concentrarsi maggiormente sulla sua attività principale di gestione patrimoniale.

Solo negli ultimi tre trimestri, le perdite sono aumentate di quasi 4 miliardi di franchi. Dato lo scetticismo, i costi di finanziamento della banca sono aumentati vertiginosamente.

La banca presenterà la sua nuova strategia aziendale il 27 ottobre, quando annuncerà i risultati del terzo trimestre.

Il capo analista di Moody’s presso la banca ha dichiarato a Reuters giovedì che l’agenzia di rating Moody’s Investors Service prevede che le perdite di Credit Suisse aumenteranno a $ 3 miliardi entro la fine dell’anno. Leggi di più

La banca ha anche detto che stava cercando di vendere l’elegante Savoy Hotel, uno degli hotel più famosi di Zurigo. Leggi di più

(dollaro = 0,9897 franchi svizzeri)

Scritto da John Revell e John O’Donnell; Segnalazione aggiuntiva di Amanda Cooper a Londra. Montaggio di Jason Neely e Mark Potter

