Cruise ottiene il via libera per la robotica commerciale a San Francisco

Cruise Automation Inc. Kyle Vogt, co-fondatore, presidente e direttore tecnico, si trova accanto alla navetta elettrica senza conducente Cruise Origin durante un evento a San Francisco, California, martedì 21 gennaio 2020. .

Iniziativa di veicoli autonomi Cruise, che è di proprietà della maggioranza Motori generaliBasta raggiungere la finale Autorizzazione La società avrebbe dovuto fornire il suo servizio di robotica ai motociclisti pagati a San Francisco Annunciato Giovedì.

Cruise si è vantato in un post sul blog di essere stato “il primo permesso di dispiegamento senza conducente rilasciato dalla Public Utilities Authority della California” e ha creato “la prima società a gestire un servizio commerciale di grandine a destra senza conducente in una grande città americana”.

Le auto dell’azienda funzionano interamente con elettricità e batterie, il che è un potenziale successo nella riduzione delle emissioni di gas serra che causano il cambiamento climatico. L’azienda, nella sua lettera di aprile 2021 al CPUC, mira a rendere le strade della California più sicure e a ridurre le emissioni di gas serra.

In precedenza, il Dipartimento dei veicoli a motore della California ha approvato i permessi di impiego di veicoli autonomi sia per le crociere che. lettereVin Vemo.

Cruise aveva già consegnato Giro notturno per il grande pubblico Nelle sue auto senza conducente a San Francisco, i passeggeri non devono pagare la tariffa.

Ex polizia Un crocierista ha fermato il veicolo A San Francisco, il video dell’incidente è diventato virale. Il DMV della California ha detto alla CNBC che, nonostante l’incidente, a fine aprile a nessun passeggero è stato emesso un biglietto.

Rodney Brooks, professore di robotica al Massachusetts Institute of Technology, ha recentemente guidato un taxi senza un autista di crociera e ha scritto positivamente dell’esperienza. Sul suo blog.

Ha detto nel post: “Cruise è un MVP, un” prodotto potenziale minimo “, che collega il fulcro di una tecnologia di successo”. Ha anche notato che non crede che l’adozione massiccia di auto senza conducente sia imminente. Ha scritto: “C’è ancora molta strada da fare e non ci sarà alcuna adozione di massa per sostituire la spinta umana che ha guidato questo sogno negli ultimi dieci anni circa”.

I concorrenti di Cruise stanno anche testando veicoli senza guida a San Francisco.

lettere Presentato da Wemo Corse gratuite senza conducente Per dipendenti o membri di un progetto pilota a San Francisco. Ha completato “decine di migliaia” di giri al volante in Arizona senza conducente.

Un’altra startup senza conducente si concentra sul trasporto di merci anziché passeggeri e Nuro ha anche ottenuto i permessi per guidare auto senza conducente a San Francisco.

quando Tesla Il CEO Elon Musk ha spesso affermato le ambizioni dell’azienda di fornire auto “pronte per la robotica”, con il programma beta completo di guida autonoma di Tesla Vehicles, un sistema di assistenza alla guida di prova che richiede ai conducenti di tenere le mani sul volante. Concentrati sempre sulla strada.