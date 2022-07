Crunchyroll rivela l’insediamento da solista, Tomo-chan è una ragazza! Anime – Notizie

Rotolo croccante Pubblicizza dentro galleria di anime Tabellone per le affissioni del settore domenica liquidazione individuale manhwa e il Tomo-chan è una ragazza! Mango Entrambi riceveranno adattamenti anime che andranno in onda il prossimo anno.

Rotolo croccante descrive una storia liquidazione individuale Dallo scrittore Chugong e dall’artista DUBU (REDICE Studio):







È passato più di un decennio dall’improvvisa comparsa delle “porte” – percorsi che collegano il nostro mondo in diverse dimensioni. Da allora, alcuni umani si sono risvegliati ai poteri soprannaturali. Chiamiamo questi individui “cacciatori”. I cacciatori si guadagnano da vivere usando il loro potere per conquistare i sotterranei all’interno dei portali. In questo mondo di potenti agenti, il cacciatore di basso rango Jinwoo Sung è conosciuto come “il cacciatore più debole tra gli umani”. Un giorno, Jinwoo è stato ferito a morte quando si è scontrato con i doppi dungeon di alto rango nascosti all’interno di un dungeon di basso rango. Dopodiché, di fronte a lui appare una misteriosa finestra della missione. Sull’orlo della morte, Jinwoo ha deciso di accettare la missione e di iniziare ad alzare il livello… mentre gli altri no.

Shunsuke Nakashiji ( Dormitorio Madre degli Dei Dirige la serie anime in Foto A-1 E il Noboru Kimura ( Gundam Build Divers E il Nyaruko: Striscia con amore! ) è l’autore principale. Tomoko Sudo ( Alice nella terra di confine E il Tempo libero ) è il design del personaggio, e Hiroyuki Sawano ( L’attacco ai Giganti E il esorcista blu E il uccidi stile uccidi E il Mobile Suit Gundam UC ) compone musica. Rotolo croccante L’anime sarà trasmesso al di fuori dell’Asia il prossimo anno.

Intrattenimento dei sette mari Pubblicare Fumita Yanagida ‘S Tomo-chan è una ragazza! Mango In inglese, descrive la storia:

La ragazzina delle superiori Tomoe Aizawa riesce finalmente a dire al suo amico d’infanzia John che le piace. Sfortunatamente, la sua confessione è completamente al di sopra della sua testa: non si è nemmeno reso conto che era una ragazza fino alle scuole medie, e anche adesso John la considera ancora suo fratello! Come poteva Tomoe-chan convincerlo del contrario e conquistare il cuore di John?











I membri del cast vocale sono:

Hitoshi Namba dirige l’anime Laici dos con vicedirettore Noriko Hashimoto . Megumi Shimizu ( Bandito dal Partito degli Eroi E il La mia prossima vita da cattivo: tutte le strade portano alla morte! ) lavora come scrittore principale, e Shiori Hiraiwa È il design dei personaggi. Masaru Yokoyama ( Orimiya E il Mobile Suit Gundam: orfani dal sangue di ferro 2019 cesto di frutta ) compone musica. Rotolo croccante L’anime andrà in onda il prossimo gennaio.

Rotolo croccante Il secondo scorrerà Moshoku Tensei: La reincarnazione dei disoccupati Stagione degli anime e annunciando il suo inizio il prossimo anno. ( divertimento Stagione 1 in onda.) Un nuovo trailer sarà trasmesso in streaming online alle 18:00 EST:



https://www.youtube.com/watch?v=keti2rbgI6c

Rotolo croccante Conferma anche che avvierà lo streaming di un file Quarto Signore Anime martedì 5 luglio per la stagione estiva.



Rotolo croccante Per la prima volta sono stati mostrati nuovi trailer per la seconda stagione anime di sei per sempre E il in / fantasma :







https://www.youtube.com/watch?v=JLlb5mUy7EQ

Rotolo croccante Confermato che scorrerà Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – Battaglia per il Rifugio – Con sottotitoli e doppiaggio in inglese, spagnolo latinoamericano e portoghese brasiliano.

Rotolo croccante Giochi lancia la campagna estiva per Principessa Connetti! Risposta: immersioni Gioco insieme al secondo anno degli eventi del personaggio del costume da bagno. Il personaggio a tempo limitato Makoto (Estate) sarà rilasciato lunedì 4 luglio.



Modernizzazione: in / fantasma Il trailer della seconda stagione deve ancora essere annunciato alle 15:40 EST.