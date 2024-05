Dabney Coleman: attore televisivo e cinematografico morto all’età di 92 anni

18 maggio 2024

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Mr. Coleman (c) nel ruolo di Ron Carlisle in Tootsie, in una scena con Dustin Hoffman (a sinistra) e George Gaines (a destra)

Dabney Coleman, meglio conosciuto per la sua interpretazione di personaggi malvagi in film come Tootsie e 9 to 5, è morto all’età di 92 anni.

Sua figlia ha detto ai media americani che l’uomo, originario di Austin, Texas, è morto nella sua casa di Santa Monica, in California.

Coleman ha iniziato la sua carriera a Broadway negli anni ’60.

In seguito divenne noto come attore in una varietà di ruoli televisivi e cinematografici, oltre che per i suoi caratteristici baffi.

Uno dei suoi ruoli rivoluzionari è stato quello di un politico intrigante nella serie TV degli anni ’70 Marie Hartmann.

Nel film del 1980 9 to 5, ha recitato al fianco di Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton, interpretando Franklin Hart Jr., il loro capo odioso e sessista.

Allo stesso modo, il suo personaggio nel film Tootsie del 1982 era privo di qualità redentrici, così come il personaggio del titolo in Buffalo Bill, la serie comica della NBC in cui in seguito il signor Coleman recitò.

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Dabney Coleman nella foto nel 2016

Ma sebbene sia meglio conosciuto per aver interpretato i cattivi per ridere, ha anche interpretato una serie di ruoli drammatici e lavori di doppiaggio.

"Recitare è recitare, secondo me", ha detto a un intervistatore nel 2012 a proposito dei cambiamenti avvenuti nella sua carriera. "E se non riesci a fare questo aggiustamento, allora c'è qualcosa di terribilmente sbagliato."

Il signor Coleman ha vinto un Emmy Award e un Golden Globe per le sue apparizioni televisive.

Di recente è apparso nel film drammatico western Yellowstone e ha avuto un ruolo ricorrente come influente uomo d’affari nell’epica gangsteristica della HBO Boardwalk Empire.

“Mio padre ha trascorso il suo tempo qui sulla Terra con una mente curiosa, un cuore generoso e uno spirito infiammato di passione, desiderio e umorismo che hanno solleticato l’osso divertente dell’umanità”, ha detto sua figlia, la cantante Quincy Coleman, a The Hollywood Reporter.