Dai un’occhiata al nuovo teaser di Amazon per Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere

UN Nuovo trailer per Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere Rilasciato prima del debutto della serie su Amazon Prime il 2 settembre. Seguendo il trailer iniziale, la clip offre uno sguardo approfondito In onda durante il Super Bowl E il secondo è un piccolo teaser Esclusivo per gli abbonati Prime Quando è stato rilasciato la scorsa settimana. Amazon lo descrive come un “principale teaser”, quindi aspettati qualche altro trailer da qui alla prima della serie.

Anelli di potere Uno degli spettacoli di Amazon con il maggior incasso degli ultimi anni. Secondo quanto riferito, la società di e-commerce ha pagato $ 250 milioni per il franchising da solo e le stime stabiliscono il suo budget Si dice che lo spinoff durerà cinque stagioni e a nord di $ 1 miliardo. Questo la renderebbe una delle serie TV più costose mai realizzate.

Ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi Signore degli Anelli E Lo Hobbit, Anelli di potere Si dice che la trilogia di film di Peter Jackson tenga traccia degli eventi: la creazione degli anelli omonimi e l’ascesa di Sauron. I personaggi di ritorno dai film (anche se non nel cast) includono Galadriel (Morfit Clarke), Elrond (Robert Aramaio) e Isildur (Maxim Baldry).