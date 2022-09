Dak Prescott Injury: Jerry Jones spera di giocare QB nelle prossime 4 partite. Duck non andrà in IR, gli occhi della settimana 8-10 sono tornati

Cowboy Il quarterback Dak Prescott non entrerà nella riserva infortunati dopo essersi rotto il pollice durante la sconfitta di apertura della stagione di Dallas contro i Buccaneers. Il proprietario di Dallas Jerry Jones ha detto lo stesso durante la sua apparizione martedì mattina su 105.3 The Fan… e spera nel ritorno di Prescott nelle prossime quattro partite.

Prescott, che ha subito un intervento chirurgico di stabilizzazione del pollice con successo, non vede l’ora che arrivi la settimana 8 o la settimana 10, Secondo Ian Rapoport. Tuttavia, Jones ritiene che il quarterback tornerà in campo in qualche forma o stile prima piuttosto che dopo. Tenere Prescott lontano dal rifugio infetto lascia la porta aperta.

“Vogliamo che giochi nelle prossime quattro partite”, ha detto Jones. In 105,3 il tifoso Martedì mattina.

“Pensiamo che tornerà lì abbastanza rapidamente”, ha detto Jones, tramite Patrick Walker, Cowboys.com. “Questo non è ottimismo. Stiamo facendo un buon intervento chirurgico”.

Cooper Rush è in linea per essere l’inizio dei Cowboys mentre Prescott è messo da parte. Rush, un veterano di sei anni, è andato 7 su 13 per 64 yard dopo che Prescott è stato eliminato dalla partita di domenica sera. Ha vinto la sua prima stagione regolare l’anno scorso dopo aver segnato 24 su 40 per 325 yard con due touchdown e un intercetto in una vittoria media stagionale Vichinghi. Rush ha tentato sette assist in tre partite aggiuntive durante la metà posteriore della stagione 2021. Ha tentato solo tre assist nella stagione regolare durante le sue prime tre stagioni a Dallas.

Cooper Rush

READ Il presidente Enrique Cerezo critica Pep Guardiola per "calcio preistorico" QB • CMP%53.8 YD64 TD Intelligenza YD / Avv4.92

I Cowboys hanno un altro quarterback in Will Grier, e attualmente è nello staff tecnico. Scelta del terzo giro del Draft NFL 2019, Grier non ha tentato un passaggio in una partita della stagione regolare dalla sua stagione da rookie come membro del Carolina Panthers. È nel mezzo della sua prima stagione completa con i Cowboys dopo che lo scorso settembre sono state richieste le deroghe alle rinunce.

Cody Benjamin su CBS Sports Di recente ha elencato diverse altre opzioni di quarterback I cowboy possono scegliere di continuare nei prossimi giorni. Dallas sta cercando di evitare la prima partita 0-2 dal 2010. Domenica ospitano 0-1 Bengals.