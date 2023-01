Damar Hamlin è stato in grado di respirare da solo e parlare con i suoi compagni di squadra, dando “carburante” ai Buffalo Bills per la partita di questo fine settimana.





Cnn

—



Quattro giorni dopo il suo scioccante infarto sul campo, i Buffalo Bills salvano Tamar Hamlin Respira da solo e parlare con la famiglia, i medici e i compagni di squadra: messaggi positivi che secondo i giocatori di Bills li motiveranno nel match di questo fine settimana contro i New England Patriots.

“Sentirlo parlare con noi, è tutto, è quello di cui abbiamo bisogno. È davvero tutto ciò di cui abbiamo bisogno”, ha detto il guardalinee offensivo di Bills Dion Dawkins della videochiamata del venerdì della squadra con Hamlin, che è ancora in cura in un ospedale di Cincinnati.

Hamlin – che era privo di sensi e messo su un ventilatore dopo essere crollato lunedì – si è svegliato alla fine di questa settimana ed è stato in grado di rimuovere il tubo respiratorio entro venerdì mattina, hanno detto i medici.

“Vi amo ragazzi”, ha detto il 24enne alla sua squadra tramite FaceTime venerdì, ha detto l’allenatore Sean McDermott, mentre Hamlin incrociava le braccia e faceva il suo caratteristico gesto della mano a forma di cuore durante la chiamata.

Dal suo collasso durante la partita del “Monday Night Football” tra Bills e Cincinnati Bengals, Hamlin sta “facendo notevoli progressi nella sua guarigione” e “la sua funzione neurologica rimane intatta”, hanno detto i Bills. Twittato Venerdì, citando i suoi medici.

Dawkins ha descritto un’emozionante “montagna russa” per la squadra questa settimana mentre guardava scioccato mentre Hamlin riceveva la rianimazione cardiopolmonare sul campo e veniva prelevato dallo stadio in ambulanza. Ma ha detto che la notizia del significativo miglioramento di Hamlin “ci alimenterà sicuramente” per lo scontro domenicale della squadra contro i Patriots.

“L’eccitazione è stata bellissima, è stata incredibile”, ha detto della chiamata con Hamlin. “Ci ha dato molta energia e uno spirito molto luminoso e alto – come vuoi chiamarlo – vedere la faccia di quel ragazzo.”

Il sindaco di Buffalo, Byron Brown, ha affermato che il continuo recupero di Hamlin è “una notizia edificante” per la città di Buffalo, che è stata recentemente colpita da diverse tragedie. Fucilazioni di massa razziste E almeno la brutale bufera di neve lasciata alle spalle 41 persone sono morte nella contea di Erie.

“Quello che è successo a Tamar Hamlin, il suo infortunio, un altro pugno allo stomaco alla città di Buffalo, e vederlo riprendersi in modo così straordinario è certamente fonte di ispirazione per tutta la nostra comunità e in tutto il paese”, ha detto venerdì Brown a Kate Bolduan della Galileus Web.

Dopo che l’esibizione di emergenza di Hamlin è stata vista dal vivo da milioni di persone, c’è stata un’ondata di sostegno da parte di fan e sconosciuti in tutto il paese, molti dei quali hanno acquistato la sua maglia o gli hanno donato. Fondo di beneficenza del Trust, che ha raggiunto gli 8 milioni di dollari raccolti sabato mattina. Le squadre di tutta la NFL si sono radunate dietro il giocatore di Bills indossando il numero 3, illuminando stadi e tabelloni e condividendo parole di solidarietà.

Le dimostrazioni di sostegno continueranno questo fine settimana mentre il campionato si prepara per una gara emozionante nelle ultime partite della stagione regolare sabato e domenica. La NFL intende onorare Hamlin prima di ogni partita.

La NFL ha annunciato giovedì che la partita Bills-Bengals, inizialmente rinviata lunedì sera, non sarebbe stata riavviata o recuperata.

La cancellazione non ha alcun effetto su quali squadre si qualificano per i playoff, poiché sia ​​i Bills che i Bengals hanno già conquistato posti. Ma la disparità nel numero di partite giocate ha spinto la lega a riconoscerlo Arrangiamenti inediti Per la postseason in base a come sono teste di serie Bills e Bengals e ai loro potenziali avversari.

Mentre i giocatori si avvicinano all’ultima settimana della stagione regolare, la NFL ha annunciato diversi modi in cui le squadre possono onorare Hamlin prima di queste finali, tra cui tenere un “momento di supporto” prima delle partite o delineare un “3” sulla linea delle 30 yard. Colori rossi o blu delle fatture.

I giocatori possono indossare magliette decorate con “Love for Tamar 3” durante il riscaldamento e i Bills indosseranno toppe “3” sulle loro maglie, ha detto la NFL.

Il direttore generale di Bills Brandon Beane – che è rimasto a Cincinnati dopo il rinvio della partita per stare con Hamlin e la sua famiglia – ha elogiato il messaggio di supporto unificato in tutto il campionato questa settimana, sottolineando quanto sia tipicamente competitivo il gioco.

“Sì, andremo in guerra. Ma alla fine, la vita è la battaglia numero uno “, ha detto Bean venerdì. “Vedere l’unità di giocatori, allenatori, (direttori generali), proprietari, tifosi è inaudito. Ma penso che sia una buona luce. È un enorme riflettore sulla NFL. La NFL è davvero una famiglia.

La NFL Players Association ha nominato Hamlin il suo Community MVP nella settimana 18 e l’organizzazione ha annunciato una donazione di $ 10.000 alla sua Chasing M Foundation.

Il running back dei Philadelphia Eagles Miles Sanders, che è stato in grado di chattare in video con Hamlin, ha detto: “Sai che sei la persona più famosa del mondo in questo momento?”

Hamlin ha risposto: “Ma non per le giuste ragioni”, ha detto Sanders, che ha detto ad Hamlin: “Sei benedetto, fratello, non sai quanto sei benedetto”.

Sanders descrive Hamlin come il suo migliore amico e ha detto che i due parlavano dopo ogni partita Il giornalista di NFL Network James Palmer.