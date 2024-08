Dame Lauryn Hill incolpa la “sensazione” dei media per il calo delle vendite dei biglietti e la cancellazione del tour

Dame Lauryn Hill ha accusato la scarsa vendita di biglietti causata dal “sensazionale” mediatico per la cancellazione del suo tour congiunto negli Stati Uniti del 2024 con i Fugees.

In una dichiarazione riguardante la cancellazione del tour, Hill ha accusato i media di aver creato una “immagine sfortunata” alla luce del rinvio del suo precedente tour nel 2023.

“L’anno scorso ho subito un infortunio che ha richiesto la riprogrammazione di alcuni dei miei spettacoli. È un peccato che la propensione di alcuni media per il sensazionalismo e i titoli incendiari sembri aver creato una narrazione che ha influenzato le vendite dei biglietti per la tappa nordamericana del tour “, ha scritto Hill.

Hill ha continuato: “Sembra che la fiducia e la fede che ho nelle mie intenzioni e nell’impegno per la mia arte siano state oscurate da questo sfortunato ritratto. Posso assicurarvi che nessuno è più deluso di me nel non poter esibirmi”.

Hill ha detto che i suoi spettacoli con i Fugees in programma nel Regno Unito e in Europa stanno “progredendo come previsto” perché il pubblico “non solo non ha ancora visto lo spettacolo del Miseducation Anniversary, ma non ha visto i Fugees esibirsi insieme da oltre 25 anni! “

Ha anche espresso la sua gratitudine a coloro che “supportano la mia arte” e ha assicurato ai suoi fan in Nord America che “quando queste circostanze impreviste saranno risolte, torneremo con tutta la nostra forza”. Leggi la sua dichiarazione completa di seguito.

Il “The Miseducation of Lauryn Hill 25th Anniversary Tour” avrebbe dovuto iniziare negli Stati Uniti venerdì 9 agosto, con il supporto di YG Marley, il figlio di Hill. Originariamente, i Fugees dovevano andare in tournée nel 2021, dopo la loro prima riunione in 15 anni.

L’inizio del tour europeo è attualmente previsto per ottobre e farà tappa a Dublino, Londra, Parigi, Berlino e in altre città. Ottieni i biglietti qui.