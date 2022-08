Damian Lewis dei Seattle Seahawks è uscito dal campo per un infortunio alla caviglia. Negativo ai raggi X

SEATTLE – I Seahawks hanno iniziato con la guardia sinistra Damiano Lewis Lumen Field è stato lasciato sul retro di un carro per infortuni dopo aver subito una distorsione alla caviglia durante la sconfitta preseason per 27-11 contro i Chicago Bears.

L’allenatore Pete Carroll ha detto che i raggi X sono risultati negativi, aggiungendo: “Siamo molto, molto fortunati lì”.

“Era ottimista su questo”, ha detto Carroll. “Forse sono rimasto sorpreso dai risultati, ma siamo entusiasti anche di loro”.

Carroll ha detto che non sa ancora se Lewis sarà disponibile per la partita inaugurale di Seattle del 12 settembre contro i Denver Broncos.

Lewis è caduto nel secondo quarto quando era un giocatore difensivo Angelo Blackson Mi sono accidentalmente ribaltato su di lui da dietro mentre interferivo DJ Dallas. La gamba destra di Lewis è stata messa in un calco aerobico mentre veniva portato fuori dal campo ed è stato squalificato per il resto della partita.

Selezionato nel terzo round della LSU nel 2020, Lewis è stato un giocatore di ritorno sulla linea offensiva che ha aggiunto un contrasto sinistro Carlo Croce In bozza con la nona selezione assoluta oltre al centrodestra Austin Blyth In libera agenzia. Coniato come Seattle Abe Luca Nel terzo turno di gara il giusto intervento. Lewis ha avuto una solida recensione da Carroll all’inizio di questa estate. Si stava preparando per la sua terza stagione da rookie e secondo nella guardia sinistra dopo aver interpretato il ruolo della guardia destra come rookie.

Phil Heinz Ha sostituito Lewis giovedì sera. E Carroll ha detto in precedenza al suo campo di addestramento che Hines aveva avuto un’estate abbastanza forte da “spingere” il veterano. Gabe Jackson Sul lato destro, Hines diede loro quelle che Carroll considerava tre guardie di calibro base.

disse il quarterback di Carol Jeno Smithche era in vantaggio Drew Lock Nella battaglia della sostituzione Russel Wilson, ha subito una contusione al ginocchio destro in una fuga precipitosa nel primo quarto e, se necessario, avrebbe potuto giocare fino al terzo quarto. Smith ha guardato la maggior parte del secondo tempo con una calotta glaciale sul ginocchio.

Con Locke messo da parte con COVID-19 per quello che sarebbe stato il suo primo inizio dell’estate, Smith ha giocato l’intero primo tempo e ha concluso 10 su 18 per 112 yard.

Sei drive completi guidati da Smith, senza contare il possesso finale negli ultimi secondi della partita, si sono conclusi con cinque palle e un field goal di 47 yard sprecato. Tre delle incompletezze di Smith erano cadute, un problema per la seconda settimana consecutiva.

“Ha fatto davvero bene”, ha detto Carroll. Dovevamo entrare. Dovevamo aiutarlo un po’. Avevamo bisogno di giocare con lui, ma abbiamo perso la diga sullo schermo, abbiamo saltato la terza conversione e ce n’è un’altra lì dentro. Ne aveva bisogno e lui ha tirato delle palle davvero buone che avrebbero potuto essere trasformate. Dobbiamo venire a prenderlo. I nostri ricevitori devono fare un lavoro per lui”.

Seattle aveva programmato di iniziare la corsa del Lock giovedì sera, ma martedì è risultato positivo al COVID-19 dopo essersi sentito male durante l’allenamento. Carroll ha detto che Luke era ancora “davvero malato” giovedì mattina e che non era stata presa alcuna decisione sull’inizio del finale di stagione di Seattle a Dallas venerdì prossimo.

“È deludente che non abbia avuto la possibilità di giocare stasera”, ha detto Carroll. “Avevamo un piano diverso per stasera e non potevamo farlo. Non potevamo farci niente. Ecco perché sono ancora curioso di vedere come gioca con noi. Sì, lo sono. Ha fatto abbastanza cose buone . Ha alcune cose reali per lui e alcune Le vere abilità e cose eccitanti nell’industria dei giochi che vedrai quando finalmente avrà la sua possibilità. Sono solo deluso dal fatto che non siamo riusciti a vederne di più stasera. “