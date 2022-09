Daniel diventa il primo uragano della stagione atlantica 2022

Danielle è ora il primo uragano della stagione, con venti sostenuti di 75 mph e tempeste più elevate, ha affermato il National Hurricane Center nel suo aggiornamento delle 11:00 ET.

Tuttavia, non promette molto dramma, perché Danielle è lontana dalla spiaggia e non verrà in spiaggia per almeno cinque giorni.

Il centro degli uragani ha affermato che la tempesta dovrebbe “serpeggiare sull’Atlantico aperto nei prossimi due giorni” prima di dirigersi verso nord-est all’inizio della prossima settimana.

L’Hurricane Center afferma che Daniel diventerà solo un uragano di categoria 2 e rimarrà quasi piatto per tutto il fine settimana.