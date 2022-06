Daniel Snyder, Comitato di sorveglianza della Camera, intensifica le tensioni sull’audizione

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

Il proprietario dei Washington Leaders, Daniel Snyder, ha ribadito il suo rifiuto di partecipare a un’audizione del Congresso del 22 giugno sul posto di lavoro della squadra tramite una lettera del suo avvocato lunedì. Nella lettera, Snyder non ha chiuso la porta per parlare alla Commissione della Camera per la supervisione e la riforma su dove opera la squadra, ma ha chiarito che lo avrebbe fatto solo se fossero state soddisfatte determinate condizioni.

La lettera di due pagine dell’avvocato Karen Patton Seymour, che rappresenta Snyder sulla questione, al rappresentante Carolyn B. all’estero.” Riafferma anche le preoccupazioni sulle “nozioni di base di equità e giusto processo”.

In risposta, un portavoce della commissione ha osservato che la commissione “è stata più che accomodante” sotto diversi aspetti, incluso il permesso a Snyder di testimoniare a distanza dalla Francia.

“La commissione non sarà scoraggiata nelle sue indagini sulla realtà della cattiva condotta sul posto di lavoro da parte dei leader di Washington”, ha affermato il portavoce in una nota.

Lo scambio rappresenta l’ultima raffica di corrispondenza tra Snyder e la commissione in merito a se, quando e in quali circostanze testimonierà sotto giuramento sulle molestie sessuali e sulla tossicità prolungata riportate da dozzine di ex dipendenti.

Roger Goodell, il commissario della NFL, testimonierà In una sessione remota del mercoledì.

In una lettera di sei pagine all’avvocato di Snyder venerdì, Maloney lo ha scritto Non hai trovato nessuna buona ragione per cui non potesse testimoniare Lo ha esortato a riconsiderare, offrendo di condividere alcune informazioni in anticipo come “sistemazione”. Ha fissato alle 9 di lunedì il termine per la sua risposta. READ I proprietari della NFL supportano la disciplina di Daniel Snyder, che mette in guardia contro l'abbandono

La NFL ha rifiutato di commentare lunedì sull’ultimo rifiuto di Snyder.

La commissione ha iniziato le sue indagini sul posto di lavoro dei leader e la NFL ha risposto in ottobre. Dopo otto mesi di accertamento dei fatti, la commissione ritiene necessaria la testimonianza di Snyder e ritiene che dovrebbe essere disponibile.

Se si rifiuta di farlo volontariamente, Maloney può emettere una citazione per costringerlo a testimoniare. La discussione in corso su quali strutture saranno e non saranno fornite rappresenta un tentativo di trovare un compromesso meno di una citazione.