Data di rilascio della beta pubblica di iOS 18

Vuoi installare iOS 18 quest’estate ma non sei pronto per avviare la beta per sviluppatori? Apple ha condiviso che la beta pubblica di iOS 18 arriverà a luglio, ma quando esattamente? Ecco quando è previsto il rilascio della beta pubblica di iOS 18.

Come al solito, Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 18 agli sviluppatori dopo il keynote del WWDC. Sebbene l’installazione sia gratuita per chiunque, non è destinata all’installazione sul tuo iPhone principale.

Ma non siamo lontani da una versione beta più stabile destinata al pubblico. Questo di solito arriva insieme alla terza beta per sviluppatori poco più di un mese dopo il WWDC.

Sappiamo che la beta pubblica di iOS 18 arriverà a luglio, ma quando?

Lire turche; Dott

Se la tendenza di Apple continua, ciò significa… La beta pubblica di iOS 18 verrà rilasciata durante la settimana del 15 luglio

Questo si basa sugli ultimi 2 anni in cui Apple ha rilasciato 5 settimane dopo la prima beta per sviluppatori.

C’è sempre la possibilità che Apple scuota le cose e faccia una pausa di quattro o sei settimane tra lo sviluppatore e la beta pubblica. Il primo uscirà dall’8 al 10 luglio, mentre il secondo prevede un rilascio dal 22 al 24 luglio.

Stai aspettando di installare la beta pubblica di iOS 18? Oppure stai già eseguendo la beta per sviluppatori? Condividi nei commenti!

Scopri le nuove funzionalità di iOS 18: