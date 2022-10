Davant Adams dei Raiders è stato incaricato con ASSAULT di spingere il fotografo laterale

La polizia di Kansas City ha identificato pubblicamente un giornalista freelance spinto da Davante Adams a margine dell’Arrowhead Stadium lunedì sera.

Il fotografo e fotografo freelance Ryan Zipley stava lavorando con il Monday Night Football di ESPN durante una partita dei Raiders-Chiefs quando è stato spinto da un frustrato Adams e alla fine è stato ricoverato in ospedale. Zipley ha presentato una denuncia martedì, sostenendo di aver avuto un ictus, un mal di testa e forse una lieve commozione cerebrale a causa della sua caduta.

Un portavoce della polizia ha detto a DailyMail.com che Adams è stato citato per aggressione illecita mercoledì per l’incidente. I reati di aggressione possono essere puniti nel Missouri Reclusione fino a 15 giorni e multa fino a $ 750.

L’identità di Zipley non è stata identificata fino a mercoledì, quando la polizia ha rilasciato le accuse contro Adams.

Adams, il secondo destinatario più pagato della NFL con 28,2 milioni di dollari per la stagione 2022, si stava precipitando fuori dal campo lunedì sera dopo il fallimento del drive finale dei Raiders, regalando ai Chiefs una drammatica vittoria per 30-29. Quando un Adams visibilmente frustrato si è avvicinato al tunnel, lo Zeppelin ha attraversato la All Pro Road.

A quel tempo, Adams, che è alto 6 piedi-1, 215 libbre, spinse Zepley e lo guardò inciampare avanti e indietro per terra. La sicurezza alla fine ha aiutato Zipley a rialzarsi quando Adams è entrato accidentalmente nel tunnel dell’Arrowhead Stadium.

Il filmato dell’incidente non mostra chiaramente Zeppelin, ma sembra essere stato visto sullo sfondo di altre immagini del gioco, inclusa una delle foto del presidente Travis Kelsey in cui celebrava il carrello di atterraggio.

Mentre la star di Las Vegas Raiders Davante Adams viene indagata dalla polizia di Kansas City e rischia la sospensione per aver pagato un fotografo dopo la sconfitta di lunedì contro i Chiefs, il suo allenatore si scaglia contro la sua difesa, definendo il ricevitore All-Pro un “ragazzo fantastico”. “

Josh McDaniels: Come persona, [Adams is] Un grande uomo. So che questa è stata una situazione sfortunata.’

Adams, il secondo destinatario più pagato della NFL con 28,2 milioni di dollari per la stagione 2022, si stava precipitando fuori dal campo lunedì sera dopo il fallimento del drive finale dei Raiders, regalando ai Chiefs una drammatica vittoria per 30-29. Con un Adams visibilmente frustrato che si avvicinava al tunnel, Ryan Zipley ha attraversato il percorso dell’All Pro e si è immediatamente spinto a terra

Mentre Adams rischia una potenziale sospensione per aver spinto Zeppelly dopo la sconfitta di lunedì contro i Chiefs, il suo allenatore si è precipitato in sua difesa martedì, definendo il ricevitore All-Pro un “grande ragazzo”.

“Supporto Davante con tutto il mio cuore come essere umano”, ha detto McDaniels ai giornalisti martedì. Come persona, è un ragazzo meraviglioso. So che questa è stata una situazione sfortunata. Ovviamente, non vogliamo che nessuno dei nostri ragazzi faccia una cosa del genere. Perché lui lo sa. Ne è ben consapevole. Ma conosco la persona. Non credo ci fosse alcuna intenzione dietro questo da parte sua.

McDaniels, al suo primo anno come capo allenatore dei Raiders, ha ammesso che la squadra avrebbe rispettato qualsiasi punizione annullata dall’ufficio del commissario Roger Goodell.

‘ma comunque [the NFL] Chiedendoci, qualunque cosa abbiano bisogno da noi, ovviamente ci conformeremo. Ma in un certo senso aspettiamo e vediamo [situation in terms of discipline] a questo punto.’

La lega sta anche riesaminando l’incidente e la sospensione rimane una possibilità, secondo Tom Pellisero della rete NFL. Il compagno di squadra di Pellicero, Mike Garavulo di NFL Network, ha suggerito che “questo suona come qualcosa di più di una semplice multa”.

La NFL dovrebbe pronunciarsi sulla questione all’inizio di questa settimana. Adams, la star di lunga data dei Green Bay Packers prima di questa stagione, non ha avuto problemi con la NFL.

Il rapporto della polizia è stato presentato martedì a DailyMail.com.

Ho letto il resoconto della polizia: “La vittima è un fotografo di Chiefs/Raiders”. Al termine della partita, è stato spinto a terra provocando un infortunio. Ha preso accordi per il trasporto privato in ospedale per le cure, momento in cui ha chiamato la polizia.

Inizialmente si ritiene che le ferite non siano pericolose per la vita. L’incidente sarà indagato dagli investigatori della nostra unità d’assalto che, al termine, si coordineranno con il procuratore generale della città o dello stato per determinare eventuali addebiti applicabili.

Gli spettatori stupiti hanno visto Ryan Zeppelly cadere sull’erba alla fine della partita di lunedì

Adams ha affermato di essere “impazzito immediatamente” dopo aver spinto l’uomo noto come Ryan Zipley

Adams si è scusato con i media dopo la partita.

“È saltato davanti a me mentre usciva dal campo”, ha detto Adams. L’ho pagato. È finito a terra. Voglio scusarmi con lui per questo. Questa era solo frustrazione mista a lui mentre correva davanti a me.

Non avrei dovuto rispondere in quel modo, ma è così che ho risposto. Voglio scusarmi con lui per questo.

Adams si è anche scusato su Twitter.

“Mi dispiace per il ragazzo che ho spinto dopo la partita”, ha scritto su Twitter. Ovviamente sono molto frustrato per come è finita la partita e quando è corso davanti a me (sic) quando sono uscito quella è stata la mia reazione e sono andato subito fuori di testa. Non sono io.. mi scuso amico, spero che tu lo veda.

Ma non tutti si stavano comprando le scuse da Adams, che in quel momento non sembrava preoccupato. Una risposta su Twitter diceva: “”Mi sono sentito male subito dopo, ma l’ho lasciato come se non significasse nulla”.

Un altro ha detto: Le scuse per la spazzatura sui social media. Questo è così che cerchi di non apparire male alle masse. Troppo tardi. Ho spinto giù qualcuno che stava cercando di fare un lavoro lì. Immagino che quando ho una brutta giornata, dovrei spingere i baristi a terra mentre camminano davanti a me, e poi mandare un messaggio di scuse su Twitter.

Un altro follower ha scritto: ‘Se sei andato fuori di testa immediatamente, perché non lo hai aiutato e ti sei scusato subito? Scorri accanto ad esso con un movimento del polso come un tizio WTH. Potresti voler continuare a lavorare su quell’umiltà. Nota: puoi trovare questo ragazzo in qualsiasi momento e scusarti direttamente con lui.

Adams è stato portato a Las Vegas a marzo, dove si è riunito con il suo compagno di college, Derek Carr, e ha firmato un contratto quinquennale da 141,2 milioni di dollari con i Raiders.

Il due volte All-Pro ha 29 ricezioni e cinque touchdown in cinque partite, ma i Raiders hanno deluso 1-4 nell’anno.

Da allora i Conquerors hanno ingaggiato il portiere veterano Albert Wilson mentre Adams attende il suo rigore in campionato.