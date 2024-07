Davante Adams ai New York Jets “un affare fatto”: Dan Orlovsky di ESPN

Le voci sul trasferimento di Davante Adams ai New York Jets sono diffuse.

Dan Orlovsky di ESPN ha detto martedì mattina a “Get Up” che crede che il trasferimento di Adams ai New York Jets sia un “affare fatto” e che il ricevitore stellare si riunirà con Aaron Rodgers in questa stagione.

L’affermazione arriva dopo che Adams ha dichiarato nella serie di documenti Netflix “Receiver” di aver “autorizzato” l’esclusione di Jimmy Garoppolo dalla formazione dei Raiders quando la squadra era in difficoltà la scorsa stagione, e che doveva succedere qualcosa “perché io fossi ancora un giocatore dei Raiders, onestamente.” .

“Penso che Davante Adams giocherà per i New York Jets in questa stagione”, ha detto Orlovsky Lo ha detto martedì“Il motivo per cui lo dico è questo: hai guardato Netflix, ‘Receiver’, hai visto la frustrazione provata da Davante Adams? La situazione non è molto migliore (ora). L’unica ragione per cui ciò potrebbe non accadere è perché si sente peccato lasciare Antonio Pierce, il loro allenatore.”il nuovo”.

Davante Adams ha trascorso le ultime due stagioni con i Raiders. Immagini Getty

I Raiders entrano nel training camp con la scelta del quarto turno del 2023 Aidan O’Connell e il veterano Gardner Minshew come quarterback.

O’Connell ha avuto 2.218 yard di passaggio, 12 touchdown e sette intercettazioni in 11 partite (10 partenze) la scorsa stagione, mentre Minshew ha avuto 3.305 yard di passaggio, 15 touchdown e nove intercettazioni in 17 partite (13 partenze) con i Colts la scorsa stagione.

Adams, 31 anni, rimane molto produttivo a Las Vegas nonostante non abbia un quarterback come Rodgers, con cui ha giocato per otto anni a Green Bay.

Rodgers ha anche alimentato le voci di una riunione con il giocatore durante il fine settimana all’American Century Golf Championship a Lake Tahoe, dicendo che “non vede l’ora di giocare con lui – di nuovo”.

Aaron Rodgers inizia la sua stagione da rookie con i New York Jets. Bill Cotron per il New York Post

Ciò che Orlovsky non ha menzionato è come avrebbe funzionato l’accordo Adams tra Raiders e Jets.

I New York Jets hanno firmato con Mike Williams un contratto di un anno del valore di fino a 15 milioni di dollari in free agency come secondo miglior giocatore dietro Jarrett Wilson, e hanno 6,25 milioni di dollari di spazio sul tetto salariale. Secondo Over The Cap.

Una squadra che volesse acquisire Adams dovrebbe pagargli 17,5 milioni di dollari in questa stagione, il terzo di un contratto quinquennale da 140 milioni di dollari.

I Raiders sicuramente richiederebbero in cambio uno scambio di successo.

Dan Orlovsky su “Get Up” di ESPN martedì. ESPN

“Hai davvero fatto del tuo meglio. Devi farlo funzionare. Se non vinci il Super Bowl, questo sarà uno degli scambi più deludenti che abbiamo visto nella NFL da molti anni”, Orlovsky disse.

“Penso che sia finita. Ad un certo punto, Davante Adams giocherà per i New York Jets in questa stagione.”

L’opinione di Orlovsky non è piaciuta a Greg Giannotti della WFAN, che ha detto al co-conduttore Boomer Esiason di pensare che Orlovsky “ti abbia tradito” dopo che Esiason ha detto lunedì di aver “sentito” che uno scambio di Adams potrebbe avvenire a fine agosto o inizio settembre.