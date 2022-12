David Archuleta dice che i fan hanno abbandonato la festa di Natale dopo aver parlato della sua sessualità

David Archuleta è in viaggio per il suo “More The Merrier Christmas Tour” da poco più di due settimane.

E mentre appare umiliato e grato ai fan che hanno assistito agli spettacoli delle vacanze, American Idol è andato su Instagram mercoledì per rivelare che dozzine di persone sono uscite durante una pausa dal suo concerto a Delta, nello Utah, dopo che aveva parlato della sua identità queer.

Apparentemente il cantante ha deciso di condividere un lungo messaggio ai suoi fan sui social media dopo aver ricevuto un’e-mail dopo questo particolare spettacolo – apparentemente da un impiegato o manager del locale – lodando la performance di Archuleta prima di condividere la loro delusione per la sua decisione di parlare della sua sessualità sul palco.

La persona dietro l’e-mail ha iniziato definendo lo spettacolo “incredibile” mentre attribuiva ad Archuleta il merito di aver portato la “folla in un magico giro di Natale”.

“Hanno avuto un’esperienza incredibile ma non hanno pagato perché David si prendesse 15 minuti e rovinasse l’esperienza natalizia che avevano appena vissuto”, ha scritto questa persona sulla sua decisione di parlare della sua sessualità. “Non credo che il concerto fosse un luogo in cui ciò accadesse”.

L’impiegato del locale ha continuato rivelando che voleva che lo spettacolo finisse dopo O Holy Night e che le persone se ne andassero sentendosi come se avessero appena vissuto il Natale.

Nel suo post su Instagram, Archuleta ha ammesso che si innervosisce in giro prima che le persone inizino ad alzarsi e andarsene.

“La persona che ha cantato quelle canzoni sul palco non era diversa dalla persona alla fine dello spettacolo”, ha scritto ai fan del suo concerto a Delta, nello Utah. Sto imparando ad amarmi e a incoraggiare gli altri a fare lo stesso.

A questo punto della dichiarazione, la star di Crush ha rivelato di aver considerato “porre fine alla mia vita” due anni fa come un’opzione per uscire pubblicamente.

Se ti senti offeso da me che dico che amo gli uomini più di te perché qualcuno ha ritenuto che sarebbe stato meglio porre fine alla propria vita per lo stesso motivo, voglio che pensi al motivo per cui ti senti così a disagio. Voglio avere conversazioni scomode. È così che ottieni comprensione.

Il nativo della Florida, cresciuto nello Utah da quando aveva sei anni, ha sostenuto di non aver mai detto “nulla di esplicito o inappropriato” durante lo spettacolo, e che “vale la pena perdere dozzine di persone che escono per chiedere ad altri di ascoltare la sua verità in modo che tutti possano.” Così Sappiate che non sono soli in questo viaggio.

Non credo che condividere il mio viaggio distrugga lo spirito natalizio a meno che tu non permetta alle tue idee sbagliate di distruggerlo tu stesso. Grazie Delta”, concludeva il post su Instagram.

Archuleta, che si è piazzato secondo dietro a David Cook nella settima stagione di American Idol nel 2008, è cresciuto in una rigida famiglia mormone, dove sentiva di dover mantenere segreta la sua sessualità.

Si è dichiarato gay alla sua famiglia nel 2014, ma ha aspettato fino alla sua apparizione in Good Morning America nel giugno 2021 per rivelare pubblicamente che fa parte della comunità LGBTQIA+, descrivendosi come “una forma di essere bisessuale”.

Archuleta esce in pubblico, il che era Coperto dal Daily Mailfinì per dargli un senso di “sollievo” perché non doveva più “nascondere” una parte di sé.

Quando gli è stato chiesto della sua sessualità durante l’intervista, ha detto a Steve Osunami che stava ancora pensando ai dettagli e ha indicato di essere aperto alle relazioni sia con uomini che con donne.

Ha detto: “Direi che, credo, non ho una forma di essere bisessuale … sono ancora attratto da entrambi, che mi piaccia o no”.

Archuleta nota anche che lotta con la sua fede quando fa i conti con la sua sessualità e inizialmente si connette con un potere superiore quando dubita di se stesso.

TMZ Riferisce che Archuleta da allora ha ritrattato dalla sua religione per definire ciò che vuole spiritualmente, e che ha ancora fan e persone LGBTQIA+ che lo spingono a condividere la sua storia,