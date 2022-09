David Beckham: la leggenda del calcio inglese avvistata nella lista d’attesa della regina Elisabetta

CNN

La leggenda del calcio inglese David Beckham è stata avvistata Lista d’attesa Per la falsa regina di Londra.

Parlando con i giornalisti in lista d’attesa, Beckham ha detto di aver aspettato con membri del pubblico per più di 12 ore.

“Vogliamo tutti essere qui insieme e tutti vogliamo vivere qualcosa in cui celebriamo la straordinaria vita della nostra regina”, ha detto Beckham.

“Sai che qualcosa come oggi è pensato per essere condiviso insieme. Quindi, sai per certo che eravamo qui. Mangiamo Pringles. Mangiamo sorbetto al limone, panini e caffè”, ha continuato il calciatore.

Parlando con un giornalista di ITV News, Beckham ha detto di essere “cresciuto in una casa di reali” ed è venuto a nome dei suoi nonni che, secondo lui, avrebbero fatto la fila se fossero ancora vivi.

Beckham ha raccontato quanto sia stato fortunato ad aver incontrato la regina in diverse occasioni, sottolineando l’onore che ha provato per aver giocato per la nazionale di calcio inglese.

“Sai, ho sempre voluto rappresentare il mio paese, essere un leader nel mio paese, e ogni volta che ci alzavamo in piedi quando indossavamo le magliette dei tre leoni, e io avevo la cintura e cantavo, sai, ‘Dio salvi la nostra regina.’ Era qualcosa che significava molto per me. noi “, ha detto.

Indossando un abito nero, un cappotto blu scuro e un cappello piatto, Beckham ha detto che nonostante fosse in lista d’attesa per più di 12 ore, le sue “ginocchia stavano bene”, anche se non si può dire lo stesso della sua schiena.

La Beckham è apparsa in selfie con i fan sui social media e una donna che faceva la fila al fianco di Beckham per ore ha detto ai giornalisti di avere “molto rispetto” per l’atleta, che ha detto “ha dato il suo rispetto come voleva”.

Serpeggia in coda da Westminster Hall, dove giace il corpo del defunto re dello stato, per miglia lungo la sponda meridionale del Tamigi. Si estende oltre punti di riferimento come il London Eye, la Royal Festival Hall e il Globe Theatre.

Furono fatti piani per una lunghezza di nove miglia o 14,5 chilometri.

