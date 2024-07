David Stearns intendeva sistemare i Mets, ma ora hanno una possibilità

MIAMI – In questa stagione di transizione, i Mets hanno fatto un regalo ai propri tifosi rifiutandosi di piegarsi.

Devi rispettarlo.

Ricorda, questa squadra mirava al successo l’anno scorso, ma alla fine di giugno aveva completato la maggior parte delle sue operazioni, portando a una massiccia svendita vicino alla scadenza commerciale.

I più degni di nota sono stati Max Scherzer e Justin Verlander scambiati con giocatori promettenti, e abbiamo iniziato a scoprire (soprattutto attraverso i commenti sinceri di Scherzer) che il proprietario della squadra Steve Cohen vedeva il 2024 come un anno di ripristino per il libro paga e un’opportunità per provare giovani giocatori.

Max Scherzer è stato ceduto ai Texas Rangers come parte dell’anno di ristrutturazione dei Mets. Troy Taormina-USA Today Sports

Ma ai Mets accadde una cosa divertente mentre si avviavano verso una seconda estate consecutiva di irrilevanza: iniziarono a vincere.

Nonostante le loro disgrazie nel bullpen di soccorso, i Mets sono riusciti a creare tanta eccitazione quanto qualsiasi altra squadra di baseball nelle ultime sei settimane.

Le quote dei playoff, che una volta erano a una cifra, ora sono vicine al lancio di una moneta. I Mets inizieranno la pausa post-All-Star venerdì mentre un’altra squadra li insegue per un biglietto per la National League.

È il prodotto di una serie di 27 vittorie e 13 sconfitte, in cui giocatori come Francisco Lindor, Brandon Nimmo e Jose Iglesias sono emersi e hanno creato un brusio collettivo al Citi Field.

Ce ne sono stati altri, che si tratti di Francisco Alvarez, Mark Vientos o Harrison Bader (e forse non Pete Alonso come ci si aspetterebbe da un’ascesa del genere). La formazione titolare è diventata rispettabile e la gabbia di riserva è un problema.

I Mets avranno bisogno delle loro armi pesanti se vogliono che questa corsa sfrenata continui, ma ci sono altre due persone che hanno molte responsabilità: il presidente delle operazioni di baseball David Stearns e il suo manager scelto, Carlos Mendoza.

Stearns era pronto a ricostruire i Mets, ma ora deve affrontare la prospettiva di vincere. Corey Sipkin per il New York Post

Stearns è stato ingaggiato nell’ultima finestra di mercato per costruire una squadra competitiva per il futuro. Ma all’improvviso i Mets vivono nel presente, dove hanno una reale possibilità di vincere.

Stearns ha stretto un accordo prima della pausa All-Star, con l’intenzione di aiutare il bullpen di soccorso, acquisendo Phil Maton dai Rays. Stearns ha ancora molto lavoro da fare. Sono necessari altri rinforzi mentre la squadra cerca di superare un’ondata di infortuni e le scarse prestazioni di veterani come Jake Diekmann e Adam Ottavino.

Stearns opererà con il vantaggio significativo del libretto degli assegni di Cohen. Credimi quando dico che Cohen è soddisfatto di come è andata questa stagione e vuole vivere la gloria autunnale con questo gruppo, ma a condizione che i Mets non vadano in caduta libera nei prossimi 10 giorni, e anche allora non ipotecheranno troppo del futuro per migliorare.

Phil Maton è stato acquisito dai Rays in questa stagione. Robert Sabo per il New York Post

Ma l’accordo di Maton, in cui i Mets hanno assorbito i restanti 2,75 milioni di dollari del suo contratto – più un giocatore da nominare in seguito o considerazioni in contanti – dovrebbe servire da modello per il tipo di accordo che Stearns è ancora in grado di orchestrare. E chissà, forse potrebbe esserci un accordo pronto per i Mets anche dopo gli ultimi due mesi di questa stagione.

Per quanto riguarda Mendoza, l’allenatore esordiente potrebbe essere entrato nella sua posizione di qualcuno incaricato di sviluppare giovani giocatori come Alvarez e Vientos, ma i suoi movimenti in tempo reale saranno ora più analitici che mai. Ci sono stati momenti frustranti, soprattutto per quanto riguarda la gestione da parte di Mendoza del bullpen di soccorso irregolare, ma merita anche credito per la mossa che ha contribuito a far ripartire la stagione dei Mets.

È successo qui nel sud della Florida il 18 maggio quando Mendoza ha spostato Lindor al primo posto e ha spinto Nimmo al terzo. Da allora Nimmo si è sistemato comodamente al secondo posto e ha raggiunto la pausa All-Star come leader della squadra in termini di successi ottenuti.

Mendoza ha mostrato il suo coraggio quando ha dato a Iglesias l’opportunità di giocare al posto di Jeff McNeil, permettendo ai Mets di espandere la propria formazione. Se McNeil non si riprende in fretta, ti starai chiedendo quando verrà completamente dimenticato.

L’obiettivo è arrivare ai playoff e poi dare il massimo. Non importa come sei arrivato in questo posto.

Ma nelle ultime sei settimane, i Mets sono sembrati una squadra che gioca per qualcosa di più grande del semplice inserimento in un campionato a ottobre e novembre. E ora il cosiddetto anno di ripristino ha la possibilità di diventare qualcosa di molto meglio che aspettare fino al 2025.