Dead Island 2 mostra finalmente un nuovo gameplay dopo otto anni

Otto anni dopo, isola morta 2 Tornò trionfante alla Gamescom. Il gioco di ruolo Zombie intrappolato presentava un nuovo fantastico trailer CGI e una bobina piena di personaggi che distruggevano gli zombi come Gallagher che andava in città su una piattaforma di cocomeri in decomposizione. Verrà rilasciato il 3 febbraio 2023, circa un anno dopo Il grande raccapricciante gioco di ruolo zombie del 2022. siete pronti?

isola morta 2Guarda l’ultimo trailer di Jacob, uno dei sei assassini di zombi giocabili. Secondo gli sviluppatori del gioco, questi personaggi sono “più grandi della vita” con dialoghi “unici” che mostrano il tono “gentile” e “irriverente” del gioco. Presenta anche una campagna cooperativa, una mappa più ampia e un sistema di smembramento più complesso rispetto ai suoi predecessori. Ma se mi chiedessi di scoprire cosa separa il Progetto Maledetto dagli altri giochi di zombi al di fuori del suo soleggiato spettacolo di Venice Beach, non ne avrei la più pallida idea.

Non ho idea se isola morta 2 Tutto andrebbe bene, e a questo punto sembra quasi fuori luogo. Ha trasceso i dettagli del sottogenere per diventare una pura scena dell’industria dei videogiochi, come Duca Nukem per sempre E una manciata di altri progetti che sono nati in un’era e si sono fatti strada nel corso degli anni da un inferno di sviluppo all’altro.

Il gioco è stato notoriamente rivelato Torna all’E3 2014 Con un trailer in CGI che mostra un uomo privo di sensi mentre tutti dietro di lui vengono mangiati vivi dagli zombi. Segue una breve presentazione del gameplay Alla Gamescom quell’estate Che in pratica ha sfoggiato quello che abbiamo visto oggi, seppur con un look meno bello. Poi il gioco è scomparso. Il trailer di rivelazione originale è stato visto su YouTube più di 24 milioni di volte. Il commento in alto con più di 50.000 Mi piace recita: “Avevo 12 anni quando è uscito questo trailer. Ora ho 43 anni”. Questo è stato tre anni fa.

il primo isola della morte nel 2011 Prodotto da Techland. Lo studio polacco avrebbe dovuto fare il sequel, ma ha finito per realizzare il gioco di parkour di zombi luce morente Mentre quello. Poi è stata coinvolta la Yager Development. Nel 2015, l’editore Deep Silver ha rilasciato un file Operazioni speciali: la linea studio a causa di visioni contrastanti e ha reclutato Sumo Digital nel Regno Unito. Neanche questo ha funzionato. Entro il 2019, la società madre THQ Nordic (ora uno dei tanti fronti Embracer) ha annunciato che Dambuster Studios finirà il gioco in uno degli studi interni di Deep Silver mentre costruirà una nuova alfa. È iniziata la fuga di notizie online.

Ed eccoci qui. luce della morte 2 È stato rilasciato a febbraio ed era… a posto. se isola morta 2 Meglio, peggio, o solo un altro festival di hack di grasso, sarà sicuramente ricordato perché quel gioco si sono rifiutati di lasciar morire.