Decine di morti nella sparatoria di massa della chiesa nigeriana, afferma il legislatore locale

Gli aggressori hanno preso d’assalto la chiesa nella città di Awo e hanno proceduto a “sparare a intermittenza”, ha detto alla Galileus Web Adeyemi Olaimy, un deputato che rappresenta il collegio elettorale di Awo nell’Assemblea statale di Ondo.

Alimi ha detto che almeno 28 persone sono state uccise.

“Gli aggressori sono arrivati ​​in moto e hanno iniziato a sparare sporadicamente”, ha detto. Hanno ucciso molte persone all’interno della chiesa”.

Al-Alimi ha detto che le vittime sono state portate al Federal Medical Center di Au.

La polizia di stato non è stata in grado di confermare il numero totale delle vittime nella chiesa cattolica di San Francesco, ha detto un portavoce della polizia alla CNN, e non è stata in grado di identificare i responsabili dell’attacco.

Il governatore dello stato di Ondo Arakunrin Akridolo si è detto “scioccato” dall’attacco e lo ha descritto come “domenica nera a Ou”.

“Sono profondamente rattristato per l’attacco non provocato e l’uccisione di persone innocenti a Ou, che adorano nella chiesa cattolica di San Francesco, oggi”, ha detto su Twitter, aggiungendo che “l’attacco vile e demoniaco è un assalto calcolato alla pace- popolo amorevole del Regno di Oui che ha goduto di relativa pace nel corso degli anni”.

Il governatore si è impegnato a “impegnare tutte le risorse disponibili per dare la caccia a questi aggressori e fargliene pagare il prezzo”.

Ha continuato: “Non soccomberemo mai alle macchinazioni di elementi crudeli nella nostra determinazione a liberare il nostro paese dai criminali”, invitando il pubblico a non “mettere le leggi nelle tue mani”.

“Esorto il nostro popolo a rimanere calmo e vigile. Non prendere le leggi nelle tue mani. Ho parlato con i capi dei servizi di sicurezza. Mi è stato anche assicurato che gli elementi di sicurezza saranno schierati per monitorare e riportare in vita normale nel Regno di Oo”, ha scritto Akeredolu.

Attacchi mortali di Bande di motociclisti Raro nel sud-ovest della Nigeria. Tali attacchi sono più diffusi in alcune parti del nord del Paese, costantemente assediate dai terroristi di Boko Haram e attaccanti militanti conosciuti localmente come “banditi”.