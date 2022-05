Decisione sul tasso di interesse australiano nel maggio 2022

L’Australia ha alzato i tassi di interesse per la prima volta in più di un decennio, una mossa ampiamente prevista con l’impennata dei prezzi al consumo.

La sua banca centrale ha dichiarato martedì che il suo tasso di cassa aumenterà di 25 punti base allo 0,35%, il primo aumento del tasso da novembre 2010.

Il governatore della Reserve Bank of Australia Philip Lowe ha affermato che è un buon momento per iniziare a ritirare parte del “sostegno monetario straordinario” che è stato messo in atto per aiutare l’economia australiana durante la pandemia.

“L’economia si è dimostrata resiliente e l’inflazione è rimbalzata più rapidamente e a un livello più alto del previsto”, ha affermato Lowe in una nota. “Ci sono anche prove di una ripresa della crescita salariale. Dato questo, e il livello molto basso dei tassi di interesse, è opportuno avviare il processo di normalizzazione monetaria”.

L’aumento è stato superiore alle stime degli analisti di 15 punti base, allo 0,25%, secondo la previsione mediana di un sondaggio Reuters di 32 economisti.

Shane Oliver, responsabile della strategia di investimento e capo economista presso la società australiana di servizi finanziari AMP, ha affermato che l’entità dell’aumento dei tassi è stata superiore alle aspettative del mercato. “Sembra che la Reserve Bank of Australia abbia parzialmente accettato l’argomento secondo cui deve fare qualcosa di cruciale in ordine”, ha detto [to] Indica la sua intenzione di abbassare nuovamente l’inflazione”.