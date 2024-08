Deebo Samuel pensa che Brandon Aiyuk giocherà nei 49ers, “non ne ha idea” Trent Williams

Il linebacker dei 49ers Deebo Samuel ha espresso fiducia che Brandon Aiyuk rimarrà un membro della squadra in questa stagione nonostante le trattative contrattuali e commerciali in corso che gli hanno fatto saltare gli allenamenti del ritiro. Ma Samuel dice di non sapere quando o se il terzino sinistro Trent Williams metterà fine alla sua ribellione.

Quando Kay Adams gli ha chiesto se i 49ers possono vincere un Super Bowl senza Aiyuk, il suo compagno wide receiver che potrebbe essere scambiato se non accetta un nuovo accordo per restare a San Francisco, Samuel ha detto che non pensa che lo farà deve scoprirlo perché crede… che Aiyuk rimarrà con i 49ers.

“Possiamo vincere il Super Bowl con BA, credo.” BA farà parte di questa squadra“Quindi non devi preoccuparti di questo”, disse Samuel.

Ma quando gli è stato chiesto se fosse preoccupato per la Williams, Samuel ha detto che, nonostante la loro stretta amicizia, Samuel non sapeva quanto la Williams e la squadra fossero vicini a raggiungere un accordo.

“Non ne ho idea“Parlo con lui ogni giorno”, ha detto Samuel, “ma gli affari sono affari, lui si occupa del suo lavoro, loro si occupano del loro, quindi non è qualcosa di cui posso parlare, spetta a loro gestire i loro affari”.

È difficile credere che i 49ers alla fine non raggiungeranno un accordo con Williams, che è uno dei migliori guardalinee offensivi della NFL. Ma nessuno sembra avere idea di quando verrà concluso questo accordo.