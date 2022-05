Deere, Foot Locker, Palo Alto Networks e altro ancora

Scopri quali società stanno facendo notizia nel trading di mezzogiorno.

monastero – Il titolo è sceso dell’11,4% dopo che Deere ha segnalato una corruzione dei ricavi, ma ha sovraperformato gli utili nell’ultimo trimestre. Il produttore di apparecchiature ha registrato un utile per azione di $ 6,81 su un fatturato di $ 12,03 miliardi. Gli analisti si aspettavano $ 6,71 per azione per $ 13,2 miliardi di entrate.

Reti di Palo Alto Le azioni della società di sicurezza informatica sono aumentate del 7,4% dopo aver superato le stime degli analisti nell’ultimo trimestre e aver aumentato le previsioni per il trimestre in corso.

Negozi Ross – Le azioni del rivenditore discount sono diminuite del 21% dopo l’annuncio della società Profitti e rendimenti più deboli del previsto per l’ultimo trimestre e ha emesso una guida fiscale debole a causa delle pressioni inflazionistiche e di altre condizioni macroeconomiche.

Materiali applicati – L’inventario del produttore di apparecchiature per semiconduttori è sceso del 6,3% dopo aver segnalato un fallimento negli utili e nei ricavi nel secondo trimestre. Applied Materials ha anche condiviso una guida debole per il trimestre in corso a causa dei problemi della catena di approvvigionamento esacerbati dalla chiusura in Cina.

Gruppo di partite Le azioni dell’app di appuntamenti sono aumentate dell’1% dopo che Match ha annunciato di aver raggiunto un accordo di pagamento provvisorio con l’affiliata di Google Alphabet. L’accordo impedisce a Google di costringere Match a utilizzare la fatturazione di Google Play per i suoi prodotti a pagamento e consente ad app come Tinder di rimanere nel Google Play Store.

Eli Lilli Le azioni dell’azienda farmaceutica sono aumentate del 3% dopo che il Comitato per i medicinali per uso umano in Europa ha raccomandato l’approvazione del trattamento centralizzato dell’azienda per gli adulti con alopecia grave. La società prevede ulteriori decisioni normative negli Stati Uniti e in Giappone quest’anno.

Foot Locker – Le azioni del rivenditore di scarpe da ginnastica e abbigliamento sono aumentate di quasi il 2% dopo che la società ha registrato utili trimestrali migliori del previsto. Foot Locker ha riportato utili trimestrali rettificati di $ 1,60 per azione, 5 centesimi al di sopra delle stime per Refinitiv. Anche le vendite nello stesso negozio sono diminuite di meno della metà di quanto previsto dagli analisti.

Fondazione Hewlett Packard Le azioni sono scese dell’8% dopo Bank of America ha declassato il titolo a neutrale da buy Sta affrontando crescenti problemi nella catena di approvvigionamento.

Bill.com Le azioni della società di gestione delle spese sono aumentate di circa l’1%. Dopo che JPMorgan ha iniziato la copertura con un rating di acquisto. La società ha chiamato Bill.com Uno “stock di crescita reale” vale un moltiplicatore premium.

Compagnia VF. — I proprietari di marchi di abbigliamento come North Face, Timberland e Supreme hanno aggiunto il 3,2% nonostante abbiano riportato una leggera perdita nelle prime e ultime posizioni nell’ultimo trimestre.

decker all’aperto Il titolo dell’azienda calzaturiera è balzato del 10,2% dopo aver superato le aspettative nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Deckers ha guadagnato $ 2,51 per azione con un fatturato di $ 736 milioni. La stima di consenso degli utili attesi di $ 1,32 per azione su un fatturato di $ 639 milioni.

Jesse Pound, Tanya Machel e Yoon Lee della CNBC hanno contribuito alla segnalazione.