Demar Hamlin twitta i suoi ringraziamenti dopo essere stato trasferito da Cincinnati all’ospedale di Buffalo 7 giorni dopo l’incidente

Bollette di sicurezza La devastazione di Hamlin Knight è ora al Buffalo Hospital, essendo stato dimesso dalla struttura medica dove è rimasto sette giorni dopo che il suo cuore si è fermato e ha dovuto essere rianimato sul campo durante una partita della NFL, ha detto lunedì il dottor William A. Knight durante una videoconferenza.

Knight, un medico presso il Medical Center dell’Università della California a Cincinnati, ha detto che Hamlin è stato rilasciato a un team di assistenza sanitaria di Buffalo dopo che le sue condizioni sono state migliorate da critiche a buone o discrete. Il dottore ha detto che Hamlin è tornato a Buffalo lunedì mattina.

“Sta andando bene e questo è l’inizio della fase successiva del suo recupero”, ha detto Knight. “È totalmente prematuro discutere, non solo di calcio; è che siamo davvero concentrati sul suo recupero quotidiano”.

Knight ha detto che Hamlin ha raggiunto “una serie di pietre miliari importanti” nella sua guarigione, osservando che il giocatore della NFL era in piedi e camminava e si stava sottoponendo a terapia fisica e occupazionale.

“Grato per le straordinarie cure che ho ricevuto all’UCMC. Felice di essere tornato a Buffalo. I medici e gli infermieri del Buffalo General mi hanno fatto sentire davvero a casa!” Ha twittato Hamlin Lunedì pomeriggio.

In un altro tweet, ha ringraziato il pubblico per il loro sostegno.

“Guardare il mondo riunirsi intorno a me domenica è stata davvero una sensazione incredibile”, ha scritto. “Lo stesso amore che tutti voi mi avete mostrato è lo stesso amore che ho intenzione di restituire ancora di più al mondo. Più grande del calcio!”

L’allenatore di Bills Sean McDermott ha dichiarato in una teleconferenza Zoom con i giornalisti che era “molto entusiasta” di riavere Hamlin in città.

Ha detto che lui e alcuni membri dei Bells sono andati a trovare Hamlin all’ospedale di Buffalo.

“Funziona bene”, ha detto. “È solo stanco ma sembra felice e felice di essere tornato a Buffalo.”

Hamlin è stato trasferito al Buffalo General Medical Center/Gates Vascular Institute, che fa parte del Calida Health System.

I funzionari hanno detto in a Comunicato stampa online.

Il 2 gennaio, Hamlin, un placcaggio difensivo di 24 anni alla sua seconda stagione NFL, ha subito un arresto cardiaco ed è crollato durante una partita contro i Cincinnati Bengals.

È ancora troppo presto per sapere cosa abbia causato l’arresto cardiaco di Hamlin, hanno detto lunedì i suoi medici dell’UCLA, e si aspettano che si sottoporrà a ulteriori test per determinare cosa sia successo.

Il normale recupero dall’arresto cardiaco richiede settimane o mesi, hanno detto, e Hamlin è stato in anticipo sui tempi per ogni fase del processo finora.

Domenica scorsa, il giocatore di Bills ha pubblicato una sua foto sui social media che lo mostrava seduto nel suo letto d’ospedale mentre faceva il segno del cuore con le mani mentre indossava un cappellino numero 3 e una maglietta “Love for Damar”.

Hamlin ha twittato più di una dozzina di volte in risposta alla vittoria per 35-22 dei Bills sui New England Patriots Sunday, e Lo desiderava Essere in campo con i compagni.

“È il GameDay e non c’è niente che desidero di più che uscire da quel tunnel con i miei fratelli”, ha scritto.

Hamlin ha anche assistito domenica dal suo letto d’ospedale mentre le squadre della NFL lo hanno onorato durante le partite finali della stagione regolare, con giocatori, allenatori e fan che hanno espresso il loro sostegno con maglie, striscioni e toppe con il suo nome e il numero 3.

Al Bills ‘Highmark Stadium di Orchard Park, molti dei compagni di squadra di Hamlin sono scesi in campo sventolando bandiere con il suo nome e il numero di maglia mentre molti tra la folla hanno alzato striscioni a forma di cuore in onore del giocatore di football.

Hamlin è crollato dopo essere stato placcato durante il primo quarto della partita dei Bills contro i Cincinnati Bengals lo scorso lunedì sera. È stato portato fuori dal campo in ambulanza, lasciando i giocatori a piangere e abbracciarsi e scatenando un’ondata di sostegno da parte dei fan e di altri in tutto il paese.

Il gioco era all’inizio Ritardatopoi cancellato giorni dopo dalla NFL.

In vista della partita di domenica tra Baltimore Ravens e Bengals, lo staff medico accorso in aiuto di Hamlin è stato premiato al Baycor Stadium di Cincinnati, lo stesso stadio in cui Hamlin ha subito un arresto cardiaco.

All’Highmark Stadium di New York, John Brown, wide receiver dei Buffalo Bills, presenta una palla da gioco all’assistente preparatore atletico Denny Killington, L’uomo accreditato di aver salvato la vita di Hamlin L’esecuzione della RCP critica sul calciatore, che secondo i medici ha perso il polso sul campo, doveva essere rianimata immediatamente attraverso la rianimazione e la defibrillazione.

Il dottor Timothy Britts, uno dei medici di Hamlin presso il Centro medico dell’Università di Cincinnati, ha affermato che la risposta immediata a Clinton e ad altro personale medico è stata vitale “per salvare non solo la sua vita, ma anche la sua funzione neurologica”.

Hamlin lo era residenza Dopo essere stato portato in ospedale. i dottori annunciare Giovedì che aveva cominciato a svegliarsi ed era apparso neurologicamente bene, mentre era ancora in condizioni critiche e collegato a un ventilatore.

“Abbiamo vinto?” Hamlin lo era Prima domanda al risvegliosecondo Brits, che ha detto di aver scritto la domanda negli appunti.

Venerdì, ha detto Bill Hamlin Il tubo di respirazione è stato rimosso Durante la notte ha parlato con i colleghi tramite video.

Dopo la vittoria sui Patriots domenica, il cornerback di Bills Tre Devius White ha detto che Hamlin ha inviato un messaggio di testo ai membri della squadra prima della partita di domenica, dicendo: “Pensando a tutti voi, mi dispiace di averlo fatto a tutti voi”.

“Per lui controllarci quando è lui quello che sta attraversando quello che sta attraversando – questo dimostra solo che tipo di persona è.”

White ha detto che l’incidente di lunedì perseguita ancora il veterano della NFL da sei anni.

“Vedere tutto ciò che accade, dal colpo, al suo rialzarsi, alla sua caduta, a tutto il resto – è solo qualcosa che non posso… non vedere. Ogni volta che chiudo gli occhi me lo riporta indietro. Io ha provato a guardare la TV e ogni volta che andava in TV per fare pubblicità, questa è l’unica cosa che mi viene in mente”.

Durante la partita di Bills Sunday, l’annunciatore al pubblico ha letto una dichiarazione di sostegno per Hamlin e ha ricevuto un ruggito dalla folla, che includeva fan in un mare di blu e rosso con cartelli di sostegno per Hamlin che dicevano “BILLI3VE”, “Tutto Heart No. 3”, “Love Destruction”, “Do We Win” e “Grazie personale medico!”

Diversi compagni di squadra di Hamlin, tra cui Josh Allen e Kair Elam, sono scesi in campo sventolando bandiere con il nome e la maglia numero 3 di Hamlin.

Poi la partita è iniziata con il botto.

Il ritorno di Bills Nyhiem Hines ha preso il calcio d’inizio di apertura per un touchdown di 96 yard, folle estatiche e spingendo Hamlin a tweetOMFG!!!!!!!!!!!!!

Britts ha detto lunedì che anche Hamlin “è saltato su e giù, si è alzato dalla sedia e ha impostato … ogni allarme in terapia intensiva nel processo, ma stava bene”.

McDermott ha sorriso quando ha sentito la storia della reazione di Hamelin. Ha detto: “È una persona fantastica con uno spirito positivo, il che non mi sorprende”.

Haynes ha detto che la squadra aveva bisogno di quella vittoria dopo gli eventi della scorsa settimana.

“Come comunità, sento che avevamo bisogno di quella vittoria. Mi sento come se i miei fratelli fossero in quello spogliatoio, avevamo bisogno di una grande energia e di una grande emozione”, ha detto Haynes.

Anche altre squadre del campionato hanno reso omaggio a Hamlin Sunday.

A Cincinnati, il ricevitore largo del Bengala Ty Higgins, che era coinvolto nel gioco mentre Hamlin era infortunato, indossava una maglietta “Love for Damar” durante il riscaldamento pre-partita.

Prima dell’inizio della partita, l’annunciatore dello stadio ha letto una dichiarazione che chiedeva alla folla un momento di sostegno per Hamlin, la sua famiglia e i primi soccorritori.

I fan di Cincinnati, molti dei quali portavano cartelli a sostegno di Hamlin, hanno applaudito a gran voce. La trasmissione televisiva ha anche mostrato l’allenatore del Bengala Zack Taylor che indossava una felpa con cappuccio “Love for Damar” durante il tributo.

Prima della partita Chargers-Broncos, il quarterback dei Broncos Russell Wilson e la sicurezza dei Chargers Derwin James, entrambi con il numero 3, si sono incontrati a centrocampo e hanno guidato un momento di riserva per Hamlin.