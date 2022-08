Dennis Eckersley si ritirerà dal NESN alla fine della stagione

Ora, Eckersley ha deciso che era tempo di concentrarsi su un ruolo diverso, assicurandosi che due persone in particolare lo conoscessero bene.

Eckersley si ritirerà dallo stand NESN alla fine della stagione. La sua ultima trasmissione sarà il 5 ottobre, il finale di stagione regolare. Lui e la moglie Jennifer si trasferiranno nella sua nativa California ad ottobre in modo da poter trascorrere più tempo possibile con i suoi nipoti gemelli, che compiranno 4 anni quel mese.

“Ci ho pensato a lungo”, ha detto Eckersley, che compie 68 anni, in ottobre. “Non è significativo, ma è una cifra un po’ approssimativa, in partenza. Ho iniziato a giocare a calcio professionistico nel ’72, quando avevo 17 anni e mi sono diplomato al liceo. cinquanta anni fa. Sono stato con NESN per 20 anni, anche se non sembra perché non ho fatto molto dei primi quattro o cinque anni. Quindi è il momento.

Ma la simmetria dei numeri non è il motivo per cui ha deciso che questo era il momento di partire.

È molto importante per lui essere presente come nonno.

Ha detto: “Ci sono momenti nella tua vita in cui ti rendi conto che devi andare avanti. Avere nipoti nella Bay Area e visitarli fuori stagione, questo mi ha davvero spinto avanti. Sapevo solo che devi andare e stare con il ragazzi. In quegli anni formativi, dovreste esserci”.

“C’è solo così tanto tempo. Come puoi non vederlo davanti a te senza pensare “Aspetta un attimo, amico”. Ci devono essere altre priorità. Devi pensare ad altre persone”.

I fan dei Red Sox potrebbero essere sorpresi, e persino sbalorditi, dalla decisione di Eckersley di andarsene. Ha lavorato in circa 75 partite in questa stagione ed è stato brillante e divertente come sempre.

Ma i suoi capi alla NESN sapevano da tempo che era una possibilità.

Ha detto: “Stavo girando per le festività natalizie l’anno scorso quando stavano cercando di allineare i ragazzi e stavano facendo l’audizione. Non li ha sconcertati. Sono stato seduto su questo per un po’.

“NESN è stato davvero fantastico per me. Mi hanno lasciato essere quello che volevo essere. Mi hanno lasciato essere me stesso. Mi hanno semplicemente lasciato fare le mie cose. Quando ci pensi, quando è tutto finito, detto e fatto, cosa una partnership! È stato fantastico per me, i Red Sox e NESN. È stato fatto in paradiso. Ne stavo solo parlando con Jennifer, di come fosse un posto che riflette la mia passione. Un abbinamento perfetto”.

Grid fece eco ai suoi sentimenti.

“Siamo fortunati che Dennis abbia fatto parte della nostra copertura dei Red Sox su NESN per 20 anni. La sua passione sfrenata, la sua visione precisa e il suo senso dell’umorismo mancheranno a Eck e siamo grati per i suoi numerosi contributi a NESN, “ha affermato Sean McGrill, Presidente e CEO di NESN. Ti auguro il meglio per affrontare il prossimo capitolo della sua vita come nonno, padre, marito e membro della Red Sox Nation”.

Dennis Eckersley ha catturato il primo lancio cerimoniale di Jerry Remy prima della partita di wild card dei Red Sox contro gli Yankees nell’ottobre 2021. Remy è morto poche settimane dopo. Barry Chen / Staff del Globe

Se ha un lamento, è che non ha lavorato molto con Jerry Remy. Remy era alla sua sedicesima stagione come colorista di celebrità nel 2003 quando Eckersley è entrato a far parte del NESN e nel corso degli anni Eckersley ha sempre rispettato il posto e il prestigio del suo ex compagno di squadra dei Red Sox. Ma nelle ultime due stagioni Prima che Remy morisse di cancro lo scorso ottobreErano spesso insieme in una cabina di tre uomini con la voce di Dave O’Brien, e l’alchimia, specialmente nei loro momenti più schietti, era straordinaria.

“Ripensando al lavoro con Jerry, alla fine è stato piuttosto interessante”, ha detto Eckersley. “E quando l’abbiamo fatto regolarmente, è finito molto presto”.

Eckersley riconosce che il lavoro non è privo di pressioni. Gli Eckersley attualmente vivono a Hingham e guidare fino a Boston, come ogni viaggiatore sa, non è esattamente il massimo per l’umore.

“Puoi prendere quel modulo I-93 e…”, dice, riferendosi a un verbo non stampabile in una pubblicazione di famiglia. “Ricordo una volta l’anno scorso, mentre guidavo da un paraurti all’altro, pensavo: ‘Devo uscire di qui. “Quando sono arrivato allo stadio, ero nervoso per le branchie”.

Lo stile minimalista di Eckersley in onda contrasta con gli instancabili preparativi che fa sul lavoro, che include tornare a casa e guardare le partite della West Coast dopo la fine della sua trasmissione sui Red Sox.

Ha considerato “l’elicottero in” la prossima stagione, ha detto – facendo alcune partite qua e là, che NESN avrebbe permesso – ma ha deciso che sarebbe stato come tradire gli spettatori.

“Non posso farlo. Devi essere pronto per fare questo lavoro”, ha detto. “È qualcosa di cui sono orgoglioso. Guardo tutto tutto il tempo. Questa è l’ambientazione: guardare.” Ride. “L’ho vissuto [expletive] per 50 anni. Non so come sarà quando non dovrà prestare attenzione.

“È divertente come tutto è iniziato. Sono tornato il mio ultimo anno nel 1998 per suonare qui. Perché non lo so. Ero eccezionale. Ma forse c’era una ragione per cui dovevo farlo quando guardi alla tua vita. Probabilmente non sarei mai caduto nelle trasmissioni se non l’avessi fatto.

Mentre Eckersley sta lasciando la trasmissione, non ha lasciato Fenway Park per sempre. Non vede l’ora di tornare di tanto in tanto alle funzioni aziendali e della comunità e di apparire sul campo nella Legends Suite.

“Non posso dire abbastanza di Boston”, ha detto, “e tornerò”. “Sarò qui [in the Legends Suite] salutandomi [butt] spegnendo.

“Che bel tempismo, però. Ho iniziato a 17 anni e ora cammino. È stata una bella corsa.”

Chad Finn può essere raggiunto all’indirizzo chad.finn@globe.com. Seguilo su Twitter Incorpora il tweet.