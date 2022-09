Deputati “tesero un’imboscata”, uccisi durante l’operazione di mandato, afferma lo sceriffo della contea di Cobb – WSB-TV Channel 2

CONTEA DI COBB, Ga. – Due agenti dell’ufficio dello sceriffo della contea di Cobb sono stati uccisi giovedì sera, ha detto lo sceriffo Craig D. Owens.

Owens ha detto che i deputati hanno servito un mandato durante l’imboscata giovedì notte.

[DOWNLOAD: Free WSB-TV News app for alerts as news breaks]

“Tutto quello che posso dirti a questo punto è – in parole povere, due dei miei vice sono caduti in un’imboscata e uccisi questa sera”, ha detto Owens. “I due sospetti che riteniamo responsabili di questo crimine sono attualmente in custodia e sono detenuti presso il dipartimento di polizia della contea di Cobb per essere interrogati”.

I nomi dei deputati e dei sospettati uccisi non sono stati rilasciati.

Abbiamo più squadre in ospedale e si verifica una situazione SWAT. Segui le notizie d’azione di Channel 2 oggi dalle 4:30 alle 7:00Owens ha detto che il mandato era per mancata comparizione per furto con l’inganno.

Dopo che gli agenti sono scesi dalle loro auto e hanno iniziato a parlare con i sospetti, si sono messi al riparo, ed è allora che è iniziata la sparatoria.

I due vice, ha detto Owens, erano nell’ufficio dello sceriffo da più di cinque anni.

Due @sceriffo Gli agenti sono morti stanotte in servizio mentre scontavano un mandato. Sul posto le squadre SWAT e FAST. Il sospetto è stato bandito. Rilasceremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili, compresi i nomi dei delegati caduti. — Ufficio dello sceriffo della contea di Cobb (@CobbSheriff) 9 settembre 2022

Una troupe di Channel 2 Action News ha visto più giurisdizioni rispondere alla casa in cui i deputati sono caduti in un’imboscata. Le troupe di Channel 2 erano anche fuori dal Wellstar Kennestone Hospital e dal Grady Memorial Hospital, dove è stata portata la delegazione.

I sospetti sono stati arrestati intorno alle 12:15 dopo la risposta delle squadre SWAT.

Owens ha detto che non aveva parole per esprimere le sue emozioni, ma ha chiesto preghiere per i suoi vice.

“Due mogli hanno perso i loro meravigliosi mariti”, ha detto Owens. “Prega per noi perché ne abbiamo bisogno. I nostri cuori sono spezzati qui a Cobb County.

[SIGN UP: WSB-TV Daily Headlines Newsletter]

Le autorità affermano che il sospetto è stato barricato all’interno della casa di Cobb dopo aver sparato a 2 agenti

©2022 Cox Media Group