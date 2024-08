Deutsche Bank raggiunge un accordo con la maggior parte dei ricorrenti di Postbank

Deutsche Bank La Postbank tedesca ha raggiunto un accordo con quasi il 60% dei querelanti in una causa di lunga data secondo cui l’istituto di credito tedesco non avrebbe pagato per l’acquisizione di Postbank più di dieci anni fa.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, Deutsche Bank ha affermato di aver raggiunto accordi con più di 80 ricorrenti su un accordo di 31 euro (34,53 dollari) per azione, come aveva proposto la banca. Ciò consentirà alla più grande banca tedesca di sbloccare fondi e di aumentare l’utile ante imposte previsto di Deutsche Bank nel terzo trimestre di 430 milioni di euro, ha aggiunto.

Le azioni di Deutsche Bank sono aumentate del 2,96% alle 11:48 a Londra, il livello più alto in un mese.

Le azioni della banca sono crollate bruscamente dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre il 24 luglio, quando la banca ha registrato la prima perdita netta in quattro anni, in gran parte a causa di un accantonamento di 1,3 miliardi di euro (1,45 miliardi di dollari) per le emissioni di Postbank.

Ciò include il singolo attore più grande, che rappresenta circa un terzo delle richieste, ha detto mercoledì la banca.

Deutsche Bank è stata citata in giudizio da un gruppo di investitori istituzionali e privati ​​sostenendo di aver sottopagato… Acquisizione in più fasi Postbank, una banca al dettaglio tedesca con milioni di clienti. Le due organizzazioni si sono fuse nel 2018.