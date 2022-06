Diana Taurasi è stata espulsa da Phoenix in anticipo in cambio di Sky

Diana Taurasi Non è arrivato fino alla prima metà di martedì sera.

Il Mercurio fenice La stella è stata lanciata all’inizio di quella che sta rapidamente diventando una controversa rivincita nelle finali WNBA della scorsa stagione alla Wintrust Arena.

Taurasi ha guidato la pista contro Sky Star Candace Parker a meno di quattro minuti dalla fine del secondo quarto martedì sera. Quando Taurasi ha creato spazio prima di prendere un carro nel corridoio, Parker ha allungato e schiaffeggiato il braccio di Taurasi mentre si arrampicava. Lo schiaffo non è stato molto, ma è stato abbastanza chiaro per mandare la palla fuori dal segno, consentendo a Parker di afferrare la palla in rimbalzo e iniziare a prendere la palla dall’altra parte.

Ma dopo che il fallo non è stato contato, Torassy era furioso. Ho iniziato a urlare contro l’arbitro sotto canestro quasi subito. Nel giro di pochi secondi Taurasi ha commesso due errori tecnici ed è stato espulso dalla partita.

Torassi ha chiuso con cinque punti e due rimbalzi dopo solo 2 dei 6 tiri dal campo in 13 minuti.

Sebbene l’espulsione di Taurasi sembrasse accendere brevemente la scintilla di Mercurio, alla fine non fece alcuna differenza. Chicago ha mantenuto una vittoria per 73-70 su Phoenix, grazie in gran parte a una posizione difensiva nell’ultimo periodo che ha tenuto Mercury a soli 11 punti.

Tina Charles ha guidato Phoenix con 25 punti e sette rimbalzi nella sconfitta, che si è classificata sesta consecutiva e settima in nove partite. Skylar DeShields ha aggiunto 12 punti e ha concluso Diamond DeShields con 10 punti e sette rimbalzi. Sono stati gli unici tre giocatori di Mercury a raggiungere la doppia cifra.

Courtney Vanderslot ha guidato la squadra di Chicago con 18 punti mentre tirava 6 su 12 dal campo. Sahle Cooper ha aggiunto 11 punti e sette rimbalzi e Parker ha chiuso con cinque punti e 11 rimbalzi. Il Team Sky ora ha vinto tre delle ultime quattro.