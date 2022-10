Die Hard con David Harbour nei panni di Babbo Natale

Non scherzare con Babbo Natale. immagine : In tutto il mondo

Ascolta, se hai intenzione di rubare una famiglia a Natale eFallo solo dopo che Babbo Natale si è fermato a casa. Questo è Criminal Logic 101. Perché, se non lo fai, Babbo Natale può arrivare quando sei lì, e poi sei in una merda profonda, profonda, che è una renna.

Il Il primo trailer di notte violenta Qui e no, questa non è una parodia. È un vero film in uscita Veri cinema il 2 dicembre Sembra una terribile esplosione. David Harbour (Cose strane) Interpreta il vero Babbo Natale che, mentre consegna i regali a Natale, interrompe un furto in corso. Chi è meglio dello stesso Babbo Natale per salvare la famiglia dal diventare una vittima? Ecco il trailer.

Notte feroce – Trailer ufficiale

L’idea di rubare le persone in un posto a Natale, e una persona che si mette in gioco per salvarle, è dove mi viene duro a morire confronto. Ma, ovviamente, John McLane ha poteri speciali e un debole per i biscotti, quindi Qui finisce il confronto. Sembra che sia Babbo Natale che Giovanni siano in grado di fomentare l’inferno con il potere, comunque- un Babbo Natale lo fa con pezzi esplosivi di carboncino e affilati ornamenti natalizi che gli danno sicuramente un vantaggio sugli intrusi.

Se questo film è divertente la metà del trailer, potrebbe non solo diventare un grande successo durante le festività natalizie, dove la concorrenza per qualcosa di più apprezzato e divertente è piuttosto scarsa, ma negli anni a venire. perché tCappello Perché stai facendo un film di Natale, giusto? Quindi la gente lo guarda ogni anno. dita intrecciate notte violenta Abbastanza buono per essere quello.

notte violenta Regia di Tommy Werkola (Hansel e Gretel cacciatori di stregheE il neve morta Franchise), scritto da Pat Casey e Josh Miller (Sonic il riccio), È stato prodotto da 87 North, dietro la squadra nessunoE il John WickE il biondo atomicoE il Deadpool 2 e altro ancora. Esce nelle sale il 2 dicembre .

