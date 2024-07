Disney Pixel RPG è un gioco d’avventura a 8 bit con protagonista Topolino in arrivo sui telefoni cellulari

Lo sviluppatore ed editore GungHo Online Entertainment ha svelato Disney Pixel RPG, un prossimo gioco d’avventura a 8 bit con Topolino, Winnie the Pooh e Jenny di… AladinoBaymax da Grande eroe 6e molti altri personaggi amati. Il gioco verrà lanciato in Giappone su dispositivi iOS e Android il prossimo settembre e si prevede che venga rilasciato in altre regioni del mondo in un secondo momento.

Secondo il gioco sito webIl gioco di ruolo Disney Pixel includerà una storia sulla fusione di mondi, battaglie strategiche dal ritmo frenetico (con semplici controlli mobili e persino una funzione di riproduzione automatica), personalizzazione del tuo avatar, missioni che ti permetteranno di inviare personaggi Disney pixelati in missioni per raccogliere materiali e Di più. I giocatori in Giappone possono pre-registrarsi per il gioco di ruolo Disney Pixel ora prima del lancio del gioco il 9 settembre, tuttavia, non si sa se altre regioni saranno in grado di pre-registrarsi a breve.

“Il mondo di gioco abitato dai personaggi Disney è stato improvvisamente invaso da programmi alieni e sta cominciando a crollare”, si legge nella descrizione della storia sul sito web del gioco. “I mondi di gioco precedentemente isolati si sono fusi, disorientando tutti i personaggi. Assumi il ruolo di un giocatore in questi giochi e unisciti ai personaggi Disney mentre si imbarcano in un’epica ricerca attraverso più mondi di gioco per ristabilire l’ordine.”

L’elenco del gioco sull’App Store di Apple indica che sarà gratuito ma presenterà microtransazioni.

Ecco uno sguardo al combattimento nel gioco:

Ecco uno sguardo alla personalizzazione del tuo avatar per il gioco:

Il lancio del gioco di ruolo Disney Pixel è previsto in Giappone su iOS e Android il 9 settembre 2024. Non ci sono informazioni su quando verrà rilasciato in altre regioni del mondo.

