Disney Plus con annunci manterrà le pause per quattro minuti all’ora

Quando il piano Disney Plus supportato dalla pubblicità verrà lanciato entro la fine dell’anno, secondo quanto riferito verranno pubblicati annunci di quattro minuti su film o programmi della durata di un’ora o meno, secondo i rapporti di diverso E Il giornale di Wall Street.

Piace diverso Ciò suggerisce che ciò indurrebbe la Disney a pubblicare meno pubblicità all’ora rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti. Peacock della NBC non esegue più di cinque minuti di annunci all’ora di contenuto, mentre HBO Max esegue quattro minuti di annunci all’ora. Anche il numero di annunci Disney Plus pianificati sta superando Hulu, di proprietà della Disney, che pubblica da nove a 12 annunci in un’ora.

Per quanto riguarda il contenuto pubblicitario stesso, si dice che l’azienda stia adottando un approccio cauto per mantenere la sua immagine adatta alle famiglie. Il ruolo della Disney non si limita a escludere gli annunci che possono contenere temi per adulti, come qualsiasi cosa relativa all’alcol o alla politica – diverso Afferma che non accetterà pubblicità se proviene anche da un concorrente di intrattenimento.

La Disney potrebbe visualizzare meno annunci rispetto ai suoi concorrenti

La Disney prevede di rimuovere gli annunci da tutti gli spettacoli se vengono utilizzati da Profilo bambini anche. Secondo fonti a conoscenza della situazione, diverso Che la Disney rimuoverà gli annunci negli spettacoli destinati a un pubblico in età prescolare, anche quando l’utente non ha un profilo per bambini.

nel mese di marzo , La Disney ha annunciato che lancerà un annuncio pubblicitario più economico e supportato negli Stati Uniti alla fine del 2022, che sarà poi disponibile per altri paesi l’anno prossimo. Non ci sono dettagli sul costo dell’opzione più economica: Disney Plus attualmente costa $ 7,99 al mese senza pubblicità. Disney Dice di aver aggiunto 7,9 milioni di nuovi abbonati Nell’ultimo trimestre, la sua base di abbonati è aumentata a circa 44 milioni di persone negli Stati Uniti e in Canada.

Poiché il numero di abbonati Disney Plus continua a crescere, il numero di abbonati Netflix si è ridotto (sebbene ci siano ancora 74,58 milioni di abbonati negli Stati Uniti e in Canada). Il gigante della trasmissione ha perso abbonati Per la prima volta in oltre un decennio nell’ultimo trimestre dell’anno, ha già escogitato alcuni piani per riconquistare utenti. Nota per i dipendenti che Netflix potrebbe essere Presentazione di una categoria supportata da pubblicità A volte quest’anno, il Come Disney Plusè anche Lavorando sull’opzione di trasmissione in diretta. Reed Hastings, co-CEO di Netflix, ha parlato di un giro di vite sulla condivisione delle password per fare soldi con lo streaming gratuito (cosa che con sgomento degli utenti), cosa che potrebbe accadere nello stesso momento in cui Netflix lancia una pubblicità supportata strato.