Disordini: dodici feriti a bordo del volo Doha-Dublino

Sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio hanno riportato ferite, otto dei quali sono stati portati in ospedale.

L’Amministrazione dell’Aviazione Civile ha aggiunto che le operazioni all’aeroporto non sono state influenzate e che il volo di ritorno avrebbe dovuto operare normalmente questo pomeriggio, “ma con un ritardo”.

Il Servizio nazionale di ambulanza ha dichiarato di essere stato allertato in anticipo per recarsi all’aeroporto e di essere “attualmente sul posto per facilitare e supportare lo sbarco dei passeggeri”.