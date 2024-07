Diverse persone sono rimaste ferite dopo che i fuochi d’artificio sono stati lanciati sulla folla allo Utah Stadium

PROVO, Utah (AP) – Un fuoco d’artificio malfunzionante si è schiantato sugli spalti di un affollato stadio di football dello Utah e ha ferito membri del pubblico durante le celebrazioni del 4 luglio, mandando fino a sei persone in ospedale, secondo le autorità e l’organizzatore dell’evento.

L’incidente è avvenuto durante la cerimonia di apertura del “Field of Fire”, l’evento principale dell’annuale Freedom Fest di Provo, che si tiene al Lavelle Edwards Stadium della Brigham Young University.

Il portavoce del Freedom Festival, Emory Cook, ha detto che gli organizzatori hanno interrotto lo spettacolo per circa 15 minuti mentre i membri del pubblico feriti ricevevano cure mediche.

Cook ha detto che sei persone sono state portate in ospedale, ma non è stato possibile ottenere informazioni immediate sul numero di persone ferite dai fuochi d’artificio e sulla gravità delle loro ferite.

Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, dovuto al lancio di fuochi d’artificio all’interno dello stadio mentre nel cielo transitavano diversi aerei.

I videoclip pubblicati sui social media hanno mostrato i singoli fuochi d’artificio deviati dal gruppo, che sono stati lanciati nel cielo sopra lo stadio e atterrati tra le file di spettatori sugli spalti dell’arena all’aperto. Cook ha detto che circa 45.000 persone hanno assistito allo spettacolo tutto esaurito.

“I fuochi d’artificio hanno sicuramente funzionato male, ma stiamo ancora cercando di capire come sia successo”, ha detto Cook.

Il personale dei vigili del fuoco e i paramedici erano sulla scena quando lo spettacolo è iniziato e sono stati in grado di raggiungere i membri del pubblico feriti in un minuto, ha detto la portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco e di soccorso di Provo, Jenny Atherton.

Ha detto che il suo dipartimento ha trasportato solo una persona in ospedale, ma altre vittime potrebbero essere state trasportate con i propri veicoli.

Cook ha detto che i fuochi d’artificio che hanno funzionato male all’interno dello stadio erano relativamente piccoli rispetto ai grandi fuochi d’artificio usati durante il finale dello spettacolo. Ha aggiunto che i fuochi d’artificio più grandi vengono tenuti fuori dallo stadio.

In seguito all’incidente, il dipartimento di polizia della Brigham Young University ha consentito agli organizzatori di continuare con l’evento, che prevedeva Jonas FratelliLo ha riferito KUTV.