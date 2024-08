Divertitevi a guardare la pioggia di meteoriti delle Perseidi al suo apice stasera e domani

Possiamo contare sullo sciame meteorico delle Perseidi ogni estate per uno spettacolo spettacolare, tempo permettendo, e l’evento di quest’anno raggiunge il suo apice stasera. Secondo NASADovrai trovare un punto di osservazione con un cielo limpido e scuro, ma non avrai bisogno di attrezzature speciali per ottenere il massimo dall’esperienza: le meteore dovrebbero essere abbondanti e visibili a occhio nudo.

Il fenomeno meteorico delle Perseidi si verifica ogni anno alla fine di luglio e dura diverse settimane. Queste meteore (o stelle cadenti) si formano quando i detriti della cometa Swift-Tuttle interagiscono con l’atmosfera terrestre, creando strisce colorate di luce mentre i pezzi bruciano. Al suo apice, questo fenomeno può portare fino a 100 meteore all’ora. Le meteore delle Perseidi sono note per produrre uno straordinario spettacolo di luci. Secondo la NASA, “le meteore delle Perseidi sono note anche per le loro palle di fuoco”. NASA“Le palle di fuoco sono esplosioni di luce e colore più grandi che possono durare più a lungo della normale scia di un meteorite. Ciò è dovuto al fatto che le palle di fuoco hanno origine da particelle più grandi di materiale cometario.”

Quindi trova un posto adatto, preferibilmente dopo il tramonto della luna, guarda in alto e aspetta. Potresti essere in grado di vedere alcuni fuochi d’artificio naturali.