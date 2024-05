Il numero uno del mondo Novak Djokovic ha avuto bisogno di cure mediche dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia d’acqua dopo la vittoria al secondo turno sul francese Corentin Moutet agli Open d’Italia di venerdì.

Il giocatore serbo stava firmando autografi dopo la sua facile vittoria per 6-3, 6-1 sul fortunato perdente, quando la bottiglia ha colpito la sua testa e subito l’ha afferrato per la testa ed è caduto in ginocchio. È rimasto in ginocchio a terra per diversi secondi mentre il personale accorreva in suo aiuto e alla fine è stato allontanato dal campo.

Gli organizzatori del torneo hanno detto che non c’era motivo di preoccuparsi per le sue condizioni.

Lo ha dichiarato il torneo in un comunicato pubblicato sui social media: “Quando Novak Djokovic ha lasciato il campo centrale alla fine della partita, è stato colpito alla testa con una bottiglia d’acqua mentre firmava autografi per i tifosi”.

“È stato sottoposto alle opportune cure ed ha già lasciato il Foro Italico per rientrare nel suo albergo”.

I filmati pubblicati sui social media hanno mostrato la bottiglia scivolare dallo zaino di un fan e colpirlo. Reuters Non ha potuto verificare immediatamente in modo indipendente il filmato.

“Grazie per i messaggi di preoccupazione. È stato un incidente e sto bene in hotel con una borsa del ghiaccio. Ci vediamo tutti domenica”, ha scritto Djokovic sulla piattaforma social X.

Il ruolo sarà poi interpretato dal cileno Alejandro Tabello.

Questo è un articolo in primo piano disponibile esclusivamente per i nostri abbonati. Per leggere più di 250 articoli in primo piano ogni mese READ Pro Football Focus prevede il commercio selvaggio nel progetto commerciale degli orsi di Chicago

Hai esaurito il limite degli articoli gratuiti. Per favore, sostenete il giornalismo di qualità.

Hai esaurito il limite degli articoli gratuiti. Per favore, sostenete il giornalismo di qualità.

X avevo letto {{data.cm.views}} Fuori posto {{data.cm.maxViews}} Articoli gratuiti.