Doctor Strange 2 guadagna $ 61 milioni come Firestar Flames Out – The Hollywood Reporter

Marvel Studios e Disney Doctor Strange in un multiverso di folliacampionato Benedict Cumberbatchha concluso il suo secondo fine settimana con quasi 700 milioni di dollari di vendite globali di biglietti.

Diretto da Sam Raimi, il segmento dei supplementi ha portato $ 61 milioni da 4.534 sale per un totale nazionale di 10 giorni di $ 291,9 milioni. Il film è sceso del 67% dalla sua apertura di $ 187 milioni; La Disney sperava in un calo ancora maggiore nell’intervallo del 65%. (Spider-Man: Non c’è spazio per casa È anche in calo del 67% dopo il suo enorme debutto da 260 milioni di dollari.)

Il fine settimana del dottor Strange ha iniziato a contare 16,7 milioni di dollari venerdì.

All’estero, il supereroe PIC ha guadagnato altri $ 83,5 milioni con un incasso estero di $ 396,2 milioni e un fatturato globale di $ 688,1 milioni.

Dott. Garib 2 Sono rimasto facilmente in cima alla classifica come nuovo spettacolo avviatore di fuoco – Basato sulla storia di Stephen King – Flaming. Il film di Universal e Blumhouse è stato aperto a $ 3,8 milioni da 3.412 cinema.

avviatore di fuoco Il giorno e la data hanno debuttato sul servizio di streaming gemello della Universal Pictures Peacock, realizzando biglietteria Difficili confronti. Le recensioni negative e C-CinemaScore sicuramente non hanno aiutato.

Segue il riavvio dei genitori (Zac EfronSydney Lemon) che sono in fuga da oltre un decennio cercando di nascondere la loro figlia (Ryan Kiera Armstrong) da un’oscura agenzia federale che vuole usare le sue capacità di tiro a proprio vantaggio.

Il film è diretto da Keith Thomas da una sceneggiatura di Scott Thames e prodotto da Jason Bloom e Akiva Goldsman.

avviatore di fuoco Si è classificata quarta nel fine settimana dietro di lei Dott. Garib 2 e un paio di straordinari film per famiglie, i malvagi E Sonic il Riccio 2.

Animazione Internazionale i malvagi Si è classificato secondo a livello nazionale con $ 6,9 milioni con un totale di $ 99,3 milioni e $ 165,6 milioni a livello globale.

Fondamentale Sonic il Riccio 2 Hanno totalizzato $ 4,6 milioni per un censimento locale di $ 175,7 milioni.

Successo indie per la A24 Tutto ovunque in una volta Si è avvicinato ai primi cinque con $ 3,3 milioni da 1.726 sale cinematografiche con un sorprendente incasso interno di $ 71,1 milioni.

Sempre al botteghino di nicchia, Roadside Attraction ha aperto una commedia religiosa campo famiglia in 854 località. Il film ha debuttato con $ 1,4 milioni.

15 maggio, 8:00 Aggiornato con numeri rivisti.