Dodge presenta il concetto di caricabatterie elettrico “Bunchy”: un’auto elettrica con scarico?

Dodge ha rilasciato le immagini del concept “Banshee” della Dodge Charger Daytona SRT, una versione completamente elettrica della popolare muscle car americana.

Da tempo Dodge sfrutta le possibilità di un’auto completamente elettrica. Ne abbiamo sentito parlare per la prima volta l’anno scorso, quando Dodge ha affermato che sarebbe stato lanciato “La prima auto elettrica al mondo alimentata a batteria” nel 2024. E nello stesso anno, anche Dodge Fissare una data di fine del 2024 per caricabatterie e sfidanti alimentati a gas (Una storia di proprietà di alcuni siti Ne ho parlato ancora questa settimana).

Ora vediamo la prossima macchina che potrebbe entrare nella “Brotherhood of Muscle”: un caricabatterie elettrico. E ragazzo ciao, sembra proprio bella.

Il concept elettrico “Banshee” della Dodge Charger è una muscle car americana completamente elettrica: nessun ibrido, nessun motore, solo una batteria.

Il comunicato stampa di Dodge è un po’ leggero sui dettagli, senza molte informazioni sulle specifiche. L’unica vera specifica sulle prestazioni che abbiamo è che il concept sarà alimentato dal sistema di trazione integrale elettrico da 800 V di Dodge, chiamato Banshee. Dodge vuole che questo marchio Banshee evochi lo stesso livello di prestazioni dei suoi altri marchi di potenza superiore, come Hemi, Hellcat e Redeye.

Schema esterno Dodge Charger Daytona SRT.

Il concetto di caricatore elettrico si presenta con tre caratteristiche principali del design:

R-Wing: mira ad aumentare l’efficienza aerodinamica mantenendo l’imponente avantreno caratteristico del compressore.

eRupt: una trasmissione elettromeccanica a più velocità destinata a fornire punti di cambio marcia distinti, piuttosto che cambi marcia fluidi, dando la stessa sensazione “a scatti” del cambio in un cambio a gas – e “push-to-pass” auto Per aumentare rapidamente l’energia.

Scarico a camera Fratzonic: un sistema di scarico … in un’auto elettrica. eh?

Esatto, il Dodge Charger elettrico include un sistema di scarico. O almeno, Dodge lo chiama un sistema di scarico: non c’è niente per esaurirlo, solo alcuni altoparlanti Sembra Come lo scarico. “Pratzonic” è un riferimento a “Fratzog”, il nome di un vecchio logo 3D Dodge degli anni ’60 e ’70.

Ascolta qui:

Lo scarico di un Frazzonic può produrre fino a 126 decibel di suono, che equivale ai livelli sonori di Dodge Hellcat – e oltre la soglia di 120 decibel che può causare danni immediati alle orecchie non protette (sigh).

L’interno… sembra ragionevolmente normale in relazione agli interni dell’auto. Detto questo, questa è la parte in cui i concetti cambiano spesso, quindi non ci metteremo molte scorte, ma hai un grande schermo centrale ora standard, sedili leggeri e un tetto panoramico in vetro, che è una novità funzione per il caricatore.

Il CEO di Dodge, Tim Kuniskis, afferma che il caricabatterie elettrico “è lì perché le prestazioni ce lo hanno fatto fare”, un riferimento al nuovo slogan di marketing di Dodge. Afferma che la Dodge Charger elettrica alimentata da Banshee “correrà per un quarto di miglio di poppa”, sebbene non abbia specificato quale velocità sarà al quarto di miglio.

Anche se non sappiamo a quanti cavalli stia puntando Dodge, mettere il concetto di Banshee elettrico insieme a Hellcat e Redeye in “Brotherhood of Muscle” suggerisce che il numero non può essere basso. Siamo sicuri che se questa vettura entrerà in produzione, dovrà essere a centinaia se vuole essere all’altezza di questi nomi.

Ma lo entrerai in produzione? Dodge non si è ancora impegnata in questo, perché al momento è solo un concetto. Ma visti i precedenti commenti di Kuniskis sull’elettrico, che mirava a una versione del 2024 per “la prima muscle car elettrica al mondo alimentata a batteria”, pensiamo che sia ragionevolmente probabile che il prodotto finale assumerà una forma in qualche modo simile a questo concetto e potrebbe prendere la strada nei prossimi due anni.

Prendi elettrico

Quando abbiamo sentito parlare per la prima volta dei piani elettrici di Dodge, e con un programma così breve, eravamo un po’ scettici. È difficile convertire uno dei più popolari modelli di auto a gas, la Charger, in un veicolo elettrico in soli due anni.

Ma questo concept Dodge Charger elettrico sembra incredibile… reale. Nonostante la mancanza di specifiche sulle specifiche e alcune ridicole indifferenze (scarico che rompe i timpani? Davvero? Perché sprecare energia danneggiando le orecchie dei conducenti, dai), niente dentro o fuori sembra molto irrealistico. Sembra fantastico ovunque. Possiamo sicuramente vedere che questo viene costruito.

Io personalmente l’amore Design dell’ala R. Dodge dice che intendeva evocare l’ala dell’originale Dodge Charger Daytona, ma era… un po ‘di più. L’ala R è più raffinata (come se qualcosa in questa vettura fosse sottile) e serve a uno scopo aerodinamico, ma sembra abbastanza diversa da essere una caratteristica interessante che la distingue dalle altre auto. Inoltre, può succedere solo perché per ospitare un semimotore gigante è necessario meno spazio sotto il cofano, quindi sfrutta uno dei vantaggi di un motore elettrico. Tutto intorno solo una grande caratteristica di design, secondo me.

Tuttavia, non siamo sicuri di come aggiungere i punti di cambio e gli altoparlanti fastidiosi alla performance, ma forse questo funzionerà per il pubblico a cui si rivolge la Dodge. O forse queste funzionalità non arriveranno alla produzione. Dato che Kuniskis apparentemente ha ricevuto minacce di morte da Ultimo annuncioForse questo tipo di pubblico merita di portare via alcuni dei suoi giochi se non può recitare.

Ma da quello che abbiamo visto qui nei commenti di Dodge e da quello che abbiamo visto con altri veicoli elettrici, ne avranno ancora in abbondanza prestazione Giocare per giocare, almeno.

Cosa ne pensate del caricabatteria elettrico? Fateci sapere nei commenti.

