Dom Phillips e Bruno Pereira: la polizia brasiliana arresta il secondo uomo per “presunto omicidio” | Dom Phillips e Bruno Pereira

polizia dentro Brasile Dicono di aver arrestato un altro uomo in relazione al “presunto omicidio” del giornalista britannico Dom Phillips e del difensore indigeno brasiliano Bruno Pereira.

Osini da Costa de Oliveira, 41 anni, è stato arrestato martedì ed è detenuto ad Atalaia do Norte, l’isolata città fluviale di Phillips e Pereira mentre cercavano di raggiungere Quando sono scomparsi domenica 5 giugno.

La polizia federale ha dichiarato in una dichiarazione che Oliveira, noto come “Dos Santos”, è stato arrestato “con l’accusa di coinvolgimento nel caso” insieme al fratello Amarildo da Costa de Oliveira, il principale sospettato. che è in detenzione dalla scorsa settimana.

Parlando fuori dalla stazione di polizia dove sono ora detenuti i due uomini, il capo della polizia civile Alex Perez ha detto ai giornalisti di essere stato arrestato nella sua casa di Atalaya do Norte e di non aver opposto resistenza all’arresto.

“I testimoni li hanno messi sulla scena del presunto crimine”, ha detto Perez, che era circondato da poliziotti federali che indossavano fucili.

Alla domanda del Guardian in merito allo specifico reato di cui il sospettato era stato arrestato con l’accusa di sospetto, Perez ha risposto: “Suposto homicídio qualificado” (“presunto omicidio aggravato”).

Gli investigatori sospettano che Amarildo da Costa de Oliveira, meglio noto come Pelado, fosse responsabile dell’imboscata di Phillips e Pereira mentre attraversavano il fiume Itaqui al ritorno da un viaggio di quattro giorni per la stampa.

La polizia federale ha anche affermato di aver sequestrato una serie di bossoli di piombo e un remo mentre eseguiva due mandati di perquisizione. Ufficiali forensi sono stati visti arrivare al porto di Atlaia do Norte con il remo martedì pomeriggio, mentre la ricerca di Phillips e Pereira continuava in un pezzo di foresta allagata dove i volontari indigeni hanno trovato molti degli oggetti degli uomini sabato.

Secondo quanto riferito, Pillado ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle sparizioni. Martedì un articolo sul quotidiano brasiliano O Globo ha affermato di aver affermato durante l’interrogatorio di non aver lasciato la sua casa nel villaggio lungo il fiume di São Gabriel il giorno in cui gli uomini sono scomparsi.

Il sospetto ha ammesso di aver visto la barca di Pereira il giorno della scomparsa, ma ha detto di essere uscito solo il giorno successivo, quando Pelado ha affermato di essere andato a caccia di maiali nella sua barca.

Fonti della polizia affermano che Pelado è stato visto inseguire Phillips e Pereira lungo il fiume sulla sua barca con altre quattro persone, che gli investigatori hanno cercato di identificare.