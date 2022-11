Domani è il Cyber ​​​​Monday, ma oggi puoi ottenere queste offerte per meno di $ 50

Ben arrivato, Internet lun! Ok, quindi tecnicamente non siamo ancora nemmeno al Cyber ​​Monday, ma siamo nel bel mezzo del boom dello shopping della Cyber ​​Week e le offerte stanno ancora arrivando. Le vendite si estendono a negozi di grandi nomi come Amazon, Best Buy e Target, ma anche ai marchi stessi. Le fantastiche cose tecnologiche di Apple, Amazon e Belkin ottengono sconti, così come i preferiti della cucina come il delizioso affare della friggitrice ad aria che abbiamo trovato, morbide pantofole e giocattoli divertenti, il tutto per $ 50 o meno.

Se stai cercando una gamma di prezzi, abbiamo anche raccolto i migliori Il Cyber ​​​​Monday si occupa di meno di $ 25. Dopo averli esaminati, potresti voler dare un’occhiata agli sconti del Cyber ​​​​Monday su televisoriE il laptop E alcuni sono belli stravaganti scarabocchi e soprammobili.

Continueremo ad aggiornare il nostro elenco di offerte del Cyber ​​​​Monday che puoi acquistare in questo momento, quindi controlla spesso le nostre scelte attuali.

Offerte tecnologiche a meno di $ 50 prima del Cyber ​​​​Monday: Amazon, Apple, JBL e altro

Jared Diban/CNET Ogni volta che Amazon ha offerto un pacchetto come questo in passato, è esaurito prima della fine del periodo di vendita – e questo è il pacchetto con due luci Prevenduto. Poiché questo è l’ultimo Amazon Echo Dot, prevediamo che ci sarà molto interesse per il mega sconto, quindi assicurati di prenderne uno ora prima che sia troppo tardi.

Amazzonia Fire TV Stick 4K Max si trova sopra Fire TV Stick 4K nella gamma di Amazon, rendendola una delle migliori opzioni per molte persone. È $ 10 in più rispetto al normale Fire TV Stick 4K, ma per $ 10 in più ottieni il 40% in più di potenza (il che significa caricamento più veloce delle app e migliore navigazione complessiva), oltre al supporto Wi-Fi 6 per uno streaming più veloce. READ Le azioni di Australia, Hong Kong e Corea scendono del 2% Stai ricevendo avvisi sui prezzi per Amazon Fire TV Stick 4K Max

beduino Il cavo è realizzato in Kevlar per una durata superiore e può resistere all’usura. Dispone di connessioni di ricarica USB-A, mini USB e USB-C che puoi combinare per assicurarti di poter alimentare facilmente tutti i tuoi gadget preferiti.

Tyler Lisenby/CNET L’ultimo Echo Show 5 di Amazon è attualmente scontato del 59% su Amazon, riportandolo al suo prezzo più basso. È disponibile in tre opzioni di colore, ha uno schermo frontale da 5 pollici e una fotocamera da 2 megapixel per le videochiamate con amici e familiari. Ricevi avvisi sui prezzi per Echo Show 5 (2a generazione, versione 2021) | Display intelligente con Alexa e fotocamera da 2 MP | Profondo mare blu

Amazon/CNET I tablet Fire di Amazon sono grandi venditori durante periodi come il Black Friday, e ora l’azienda ha il suo tablet più recente (e più piccolo) a un prezzo davvero conveniente a soli $ 40. Al momento, tutti e tre i colori sono disponibili, ma possono cambiare in qualsiasi momento. Stai ricevendo avvisi sui prezzi del tablet Fire 7: $ 40

Offerte per la casa a meno di $ 50 prima del Cyber ​​​​Monday: friggitrice ad aria, frullatore e cuscino

beduino Con gran parte della nostra vita che diventa digitale in questi giorni, potresti non pensare a una penna come un grande regalo, ma può essere piuttosto interessante. A volte hai solo bisogno di annotare le cose e questa penna elegante non solo ha un bell’aspetto, ma scrive anche in modo molto fluido. Dai una possibilità oggi. READ L'epidemia di coli associata ai ristoranti di Wendy's ha infettato 97 persone in 6 stati

miglior acquisto La friggitrice ad aria Bella ha una grande capacità di 8 litri, che la rende ideale per l’uso con famiglie piccole o numerose. Viene fornito con un divisorio per il cestello in modo da poter cucinare due cose contemporaneamente, anche se devono essere cotte alla stessa temperatura, a differenza delle friggitrici ad aria a doppio cestello.

Offerte software a meno di $ 50: Microsoft, Dollar Flight Club, LastPass e altro

Microsoft Questa offerta limitata è vicina al prezzo più basso che abbiamo visto per la popolarissima licenza a vita di Microsoft Office. È disponibile sia per Mac che per Windows, quindi assicurati di ottenere quello giusto per il computer che usi regolarmente.

StackSocial Questo pacchetto include cinque corsi e oltre 180 ore di materiale didattico. Se stai cercando di cambiare la tua carriera o semplicemente vuoi imparare qualcosa in più, questo è un ottimo modo per acquisire competenze utili a una frazione del prezzo normale.

Che tu viaggi per piacere o per affari, dovresti utilizzare Dollar Flight Club per aiutarti a ottenere i voli migliori ai prezzi più convenienti. In questo momento, puoi ottenere un abbonamento a vita per soli $ 50, il che è un vero affare.

StackSocial I prodotti Microsoft Office sono utilizzati quasi ovunque in questi giorni e ci sono molte funzionalità al loro interno da sperimentare e imparare. Invece di cercare di farti strada attraverso le attività quotidiane, ottieni questo pacchetto di formazione in modo da poter apprendere i dettagli del programma per aiutarti a diventare più efficiente. READ La verifica a pagamento di Elon Musk su Twitter è stata sospesa dopo la diffusione di account falsi

Offerte di moda a meno di $ 50 prima del Cyber ​​​​Monday: scarpe, pantofole, kit da viaggio

Ciao Dodi Hey Dude produce slip-on leggeri in vari colori e stili, molti dei quali sono scontati del 20% in questo momento. Si adattano perfettamente alla taglia e sono molto comodi da indossare per lunghi periodi di tempo. Stai ricevendo avvisi di prezzo per Hey Dude Men’s Wally Stretch Pride Size 12 | Scarpe da uomo | Mocassini stringati da uomo | Comodo e leggero

Offerte di gioco a meno di $ 50 prima del Cyber ​​​​Monday: fino al 50% di sconto